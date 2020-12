Hoffnungszeichen in der Corona-Zeit

Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit hat der Bezirksbeirat Neuostheim/Neuhermsheim an der Ecke Seckenheimer Landstraße/Dürerstraße wieder ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Während der Platz normalerweise all die vielen Besucher kaum fassen konnte, kamen wegen Corona nur wenige, um den wunderschön geschmückten Baum zu bewundern.

Dank an Politiker

Mitursächlich war wohl auch, dass der Stadtteilverein Neuostheim wegen der Pandemie in diesem Jahr kein Glühweinfest veranstalten konnte. Die Vorsitzende des Stadtteilvereins, Stephanie Heiss, bedauerte, dass sie die Besucher, darunter die Bezirksbeirätinnen Margot Liebscher (SPD), Carola Rihm (CDU) und Birgit Davis (Grünen), nicht mit Glühwein und Leckereien begrüßen konnte. Sie dankte dem Bezirksbeirat, „der wieder so einen schönen Baum zur Verfügung gestellt hat“. Der Bezirksbeirat hatte dieses Mal nicht nur den Baum finanziert, sondern auch die neuen Lichterketten, nachdem die alten Beleuchtungselemente in die Jahre gekommen waren.

Die Aufstellung Baumes organisierte Bernd Vermaaten, FDP-Bezirksbeirat und dritter Vorsitzender des Stadtteilvereins Neuostheim. Heiss dankte ihm und der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim-Innenstadt, die den von der Firma Wurster aus dem Schwarzwald gelieferten circa acht Meter hohen Baum aufgestellt, verkeilt, sowie die Weihnachtsbaumbeleuchtung der Firma Elektro Kehrberger und den Baumschmuck angebracht hatten. Die funkelnden Sterne hatten Stadtteilverein-Vorsitzende zusammen mit ihren Beirätinnen, Sandra Heiss und Hannah Laumann, gebastelt. Den benötigten Strom stellt, wie jedes Jahr, die MVV Mannheim zur Verfügung.

Wünsche fürs Fest

Stephanie Heiss wünschte den Neuostheimern „aus besonderen Gründen ein schönes und gesundes Weihnachtsfest – und passen Sie auf sich auf!“ Margot Liebscher dankte der Vorsitzenden für die „lieben Worte“. Ab sofort könnten sich die Neuostheimer am erleuchteten Baum erfreuen, so wie alle Menschen, die wegen Corona in der Adventszeit mehr zu Hause bleiben müssen. Für Liebscher ist der Weihnachtsbaum „ein Zeichen der Hoffnung, dass wir uns im nächsten Jahr alle wieder im Dunklen am erleuchteten Weihnachtsbaum erfreuen können“. ost

