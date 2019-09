Kuchen, Kastanien – und Kritik

5 Fotos ansehen Die Konditorei „Stadion“ von Friedrich Niess in der Dürerstraße 11. © privat

„Neuostheim ist meine Heimat, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin“, sagt Elke Albrecht-Hirsch. Nur drei Jahre sei sie mal „flüchtig“ gewesen: Nach der Heirat mit ihrem Mann – Mathias Hirsch – sie hat ihn 1980 bei einem Fest der studentischen Verbindung Suevia kennengelernt – sind sie nach Edingen gezogen. Doch die relativ ruhige Lage Neuostheims, „zumindest damals noch“, die Nähe zum Neckar, die schnelle Anbindung an die Stadt für sie als Studienrätin am Elisabeth-Thadden-Gymnasium in Wieblingen (bei Heidelberg) und die vielen schönen Grünanlagen seien für sie Beweggrund gewesen, zurückzukehren. „Das Schöne ist hier auch, dass man sich untereinander kennt, es ist nicht so anonym“, sagt sie.

1905 wurde mit der Planung der sogenannten „Gartenstadt-Neuostheim“ begonnen. 1910 wurde der Stadtteil eingemeindet und im Juni des gleichen Jahres mit der Bauplanung begonnen. Nur wenige Jahre später bezogen die ersten Bewohner ihre Häuser. Noch heute prägen die gutbürgerlichen Domizile das Bild des Stadtteils und tragen mit ihrem Charme dazu bei, dass Neuostheim zu den bevorzugten Wohnlagen Mannheims gehört.

Elke Albrecht wuchs im Haus ihrer Eltern am Paul-Martin-Ufer auf. Sie besuchte die Johann-Peter-Hebel-Schule. In den Klassen gab es 30 Kinder und mehr. „Weil Klassenlehrerin Hildegard Lauer so gern Cola trank, schickte sie uns Schüler während des Unterrichts zum Einkaufen – holt mir Cola!“ Am Nachmittag trafen sich die Kinder meist im eigenen Garten oder waren mit dem Fahrrad unterwegs. „Wenn die Straßenlaternen angingen, mussten wir heim.“

Video Lokales Stadtbezirk im Video-Porträt: Neuostheim/Neuhermsheim Mannheim, 19.09.2019: Zahlreiche Villen, Flugplatz und Maimarkt - unser Video-Porträt widmet sich dieses Mal dem Stadtbezirk Neuostheim/Neuhermsheim. Viel Spaß! Mannheim, 19.09.2019: Zahlreiche Villen, Flugplatz und Maimarkt - unser Video-Porträt widmet sich dieses Mal dem Stadtbezirk Neuostheim/Neuhermsheim. Viel Spaß!

Als Kind fand Elke Albrecht das Schlittschuhlaufen „toll“ auf den Tennisplätzen hinter der Brücke (beim heutigen Carl-Benz-Stadion), die mit Wasser besprüht wurden. Außerdem seien sie am Neckardamm Schlitten gefahren, auch die Treppen runter – heute gar nicht mehr vorstellbar. Im Sommer grasten auf der Neckarwiese Schafe. Mit der Fähre ging es über den Neckar, an die Anlegestelle, wo jetzt die Straßenbahnhaltestelle ist. „Es war alles ein bisschen idyllischer.“ Vieles habe sich geändert: „Früher war Neuostheim gepflegter“, bedauert Albrecht-Hirsch. Von ihrer Wohnung aus sehe sie mit Verdruss, wie Kinder auf dem Spielplatz Holbeinplatz Wege in die Hecken trampelten und überall den Sand verstreuten, ohne dass die Eltern was sagen.

Früher habe es Neuostheim noch einen Polizeiposten gegeben. Ein Tadel vom „Schütz“ habe auch bei den Eltern zu einer Ermahnung ihres Nachwuchses geführt. Unerfreulich sei auch der Wildwuchs rings um die Johann-Peter-Hebel-Schule, wo die pensionierte Studienrätin noch heute die Schulbücherei betreut. „Doch wir sind froh, dass wir die Schule noch haben, auch wegen der Kinder-Akademie“, findet sie. Früher habe es auch mehr Läden gegeben: zwei Lebensmittelgeschäfte, ein Tante-Emma-Laden (Anton), drei Metzgereien, zwei Bekleidungsgeschäfte (eins in der heutigen VR Bank Rhein-Neckar), eine Buchhandlung (Galerie & Buch/heute Mirenes Art), eine Drogerie und einen Getränkehandel. Eine „mystische Sache“ für die Kinder war das Fotostudio Lenz, wo man durch einen Vorhang musste. Beliebter Treffpunkt der Bevölkerung war früher das Café Niess am Anfang der Dürerstraße.

„Eine große Bereicherung für Neuostheim heute ist die Kuchenmanufaktur“, schwärmt Albrecht-Hirsch beim Spaziergang. Sie freut sich auch über den kleinen Obst- und Gemüsemarkt mit Poststelle in der Dürerstraße, „wo es alles gibt für täglichen Bedarf“. Immer wieder weist sie die Menschen darauf hin, wie wichtig es ist, hier einzukaufen, um die Nahversorgung zu erhalten. Die engagierte Bürgerin wird deshalb auch „Stimme von Neuostheim“ genannt, verrät ihre Freundin Helga Schulze-Hartung-Prade.

Den Bürgern in guter Erinnerung ist die „Neuostheimer Hock“ in der Menzelstraße. „Da ging man hin, weil man sich kannte – es war immer schön.“ Leider gebe es heute kein Stadtteilfest mehr. Umso wichtiger seien die Veranstaltungen des rührigen Stadtteilvereins. Lieblingsplatz von Elke Albrecht-Hirsch ist der Neckardamm, die schönen Kastanien und der Blick auf den Neckar beim Spaziergehen oder Walken. „Wegen dem Hochwasser ist ein Fuß- oder Radweg auf der Neckarwiese unmöglich“, findet sie. „Besser wäre es, das Paul-Martin-Ufer zur Fahrradstraße zu machen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019