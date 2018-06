Anzeige

„Bewegung ist enorm wichtig, nicht nur als sozialer Faktor, sondern auch zur Persönlichkeitsentwicklung“, so Greinert. Leider fehlten dazu oft die räumlichen Voraussetzungen. Zu kritischen Fragen, warum der Kindergarten nicht im Wohngebiet liege, erklärte er: „Das war von vornherein nicht das Ziel.“ Wichtig seien die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit aus verschiedenen Richtung der Stadt. „Wir wollen Eltern aus ganz Mannheim ansprechen.“

Neuer Akzent

Zur Kritik an angeblich hohen Betreuungskosten meinte Greinert: „Wir bieten eine optimale und ganztägige Betreuung auf hohem Niveau.“ Außerdem stehe ActiveKids anderen Kindereinrichtungen zur Beratung und Weiterbildung der Erzieher zur Verfügung.

Bürgermeister Specht lobte: „Die Kita Hans-Thoma-Straße setzt einen neuen Akzent in der Mannheimer Bildungslandschaft.“ Die Stadt wolle nicht überall dasselbe Angebot. Deshalb habe sie das Kita-Konzept in ihren Bedarfsplan aufgenommen. Specht dankte Familie Greinert für ihr finanzielles Engagement, durch das sie die Bürger an ihrem unternehmerischen Erfolg teilhaben lasse. Das hier entstandene Projekt sei bundesweit einmalig und nicht nur für einen kleinen Kreis bestimmt. Was hier erarbeitet wurde, stehe der Stadt insgesamt zur Verfügung durch Beratung.

„Das Projekt ist atemberaubend und passt in unser Konzept, es liegt auf der Bildungsachse, wo nur noch eine solche Kindereinrichtung fehlte“, sagte Specht. „Der Bewegungskindergarten ist ein Leuchtturm der Bildung und Betreuung.“ Julian Schall, Vorarbeiter der Firma Elsässer Holzbauwerte, übernahm den Richtspruch.

Danach hatten die Gäste die Gelegenheit, sich durch das Gebäude führen zu lassen, den Aufbau anhand von Plänen nachzuvollziehen oder ein paar Bratwürste und Steaks vom Grill zu probieren.

