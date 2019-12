Märchenhafte Hommage

Was gibt es Schöneres für Mädchen und Buben, als in der Adventszeit ein Märchen-Theaterstück zu sehen? Dieses Geschenk machte die Kindertheatergruppe von St. Pius mit dem Stück „Chaos hinter den sieben Bergen“ von Christina Doktor. Bei der Premiere des 45. Kindertheaterstücks im Pfarrsaal konnte Regisseurin Annette Hübner zahlreiche kleine und große Zuschauer begrüßen.

Kein Grimmsches Märchen im hergebrachten Sinne, sondern ein modernes Märchentheater wurde den Besuchern präsentiert. Der Anfang könnte unheimlicher nicht sein. Maus Krümel (Aurora Nicotra) und Maus Piepsi (Tabea Diehl) geben sich im Wald ein düsteres Stelldichein – dort soll ein gefährliches Untier hausen. Nur bei den Sieben Zwergen hinter den sieben Bergen soll es ein sicheres Versteck geben. Im Wald sind bekannte Märchenfiguren unterwegs, die alle am Haus der Zwerge vorbei kommen. Doch seitdem Schneewittchen ihren Prinzen geheiratet hat, und mit ihm zusammen in seinem Schloss lebt, herrscht bei den Zwergen Chaos, was die Mäuse allerdings toll finden. Nach einer unruhigen Nacht schmieden die Zwerge einen Plan.

Für Kinder ist dieses Stück eine Wonne, und auch den Erwachsenen bietet es Unterhaltung mit romantischen und komischen Elementen. Das ansprechende Bühnenbild, die atmosphärisch dichten Lichtstimmungen und die gelungenen Kostüme sind ein mit Farben aufgeladener Augenschmaus. Durch den geballten Aufmarsch der Zwerge, die witzigen Choreographien beim gemeinsam die roten Zipfelmützen absetzen, aufhängen und ins Bett gehen gewinnt die Erzählung an Tempo. Die Akteure werden nicht nur ihren Rollen gerecht, sondern erweisen sich zudem als gute Schauspieler, die mit Esprit über die Bühne wirbeln. Immer wieder klopft es an die Tür der Sieben Zwerge, die sich als gute Gastgeber erweisen. Doch wie sieht es mit der Dankbarkeit der Gäste aus? „Warum soll ich mir meine zarten Finger schmutzig machen?“, lästert die Pechmarie (Laura Kuß) auf dem Weg zu Frau Holle. Sie will den Beweis antreten, dass stets der Egoismus über das Gute triumphiert. Der gestiefelte Kater (Nike Dahlheim) hingegen, der auf Intelligenz setzt, erweist sich als ein Ausbund an Höflichkeit und Zuvorkommenheit.

Publikum jubelt

Ein spannendes, lustiges und lehrreiches Theaterstück, in dem die Göttinger Brüder allgegenwärtig sind, haben die beiden Regisseurinnen Lena und Annette Hübner auf die Bühne gebracht, zusammen mit 13 talentierten jungen Darstellern. Und am Ende siegt natürlich das Gute. Dem Jubel auf der Bühne folgte der im Publikum – die Neuostheimer Truppe erntete lautstarken Applaus für ihre etwas andere Hommage an die Brüder Grimm. ost

