MVV: Bauarbeiten im Plan

„Die Arbeiten auf der Theodor-Heuss-Anlage liegen im Plan“, teilte die MVV Netze, die Netzgesellschaft des Energieunternehmens MVV jetzt mit. Der erste von mehreren Bauabschnitten (wir berichteten) sei bereits erfolgreich abgeschlossen worden. Derzeit laufen die Arbeiten für den nächsten Abschnitt.

Im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung der Anlage tauscht die MVV Netze zunächst die Trinkwasserleitung in Richtung Stadtzentrum auf einer Länge von rund 900 Metern aus. Aufgrund der Lage der Wasserleitung in der Straßenmitte bleiben die beiden Fahrspuren in Richtung Stadtzentrum noch bis voraussichtlich Anfang März gesperrt. Eine Umleitung ist großräumig ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger sowie der Individualverkehr in Fahrtrichtung Neuostheim sind von den Bauarbeiten nicht betroffen. Auch der Gartenschauweg ist jederzeit zugänglich. Die Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Stadt und der RNV in mehreren Bauabschnitten. Politiker hatten im Bezirksbeirat Bedenken gegen eine Verengung der Straße geäußert. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, wird ein innovatives Verlege-Verfahren eingesetzt. Dadurch kann platzsparender gebaut, der Baumbestand geschont und die Sanierungszeit verkürzt werden. aph/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019