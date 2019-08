Neue Pfarrerin wird vorgestellt

Am Sonntag, 1. September, beginnt Pfarrerin Nina Roller ihren Probedienst in der evangelischen Thomasgemeinde in Neuostheim. Sie unterstützt in den nächsten zwei Jahren Pfarrer Stefan Scholpp. Er ist eigentlich in der ChristusFriedenGemeinde beschäftigt und hat die Vakanzvertretung in Neuostheim übernommen, nachdem Pfarrerin Nadine Ueberschaer die Gemeinde verlassen hat. Im Gottesdienst um 10 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Neuhermsheim, Gerd-Dehof-Platz 1, wird die neue Pfarrerin der Gemeinde vorgestellt. Sie soll künftig Stefan Scholpp unterstützen, zum Beispiel beim Gottesdienst feiern, Unterricht geben, Menschen begleiten. Der Ältestenkreis freut sich auf die Zusammenarbeit und lädt zu der Veranstaltung ein. aph

