Neuer Chorleiter

Der Gesangverein Neuhermsheim hat eine neue musikalische Leitung. Nach 30 Jahren außerordentlich erfolgreicher Tätigkeit hat sich die bisherige Chorleiterin des Gesangvereins Mannheim-Neuhermsheim 1952 e.V., Musikdirektorin Lucia Lewczuk, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolge tritt mit Musikdirektor Wolfgang Sieber (Bild) ein erfahrener Dirigent an, der unter anderem auch die Chöre des BASF Gesangvereins leitet.

Sieber hat an der Staatlichen Hochschule für Musik Heidelberg/Mannheim 1988 eine Ausbildung zum Konzert- und Oratoriensänger abgeschlossen. Parallel dazu studierte er „Chorleitung“ in Heidelberg. 1989 begann er als Musikpädagoge in den Fächern Gesang und Klavier an der Städtischen Musikschule Frankenthal zu unterrichten und ist dort bis heute tätig.

Schnupperprobe im September

„Der Gesangverein Neuhermsheim strebt mit ihm zu neuen Ufern und würde sich auch weiterhin über neue Sängerinnen und Sänger sehr freuen“, heißt es in einer öffentlichen Mitteilung. Ein Vorsingen ist nicht demnach erforderlich.

Die Chorproben des Gesangvereins Neuhermsheim finden – wie bisher – immer freitags von 20 bis 21.30 Uhr im Katholischen Gemeindezentrum ‚Maria Königin‘, Hermsheimer Straße 79, statt – nach der Sommerpause erstmals wieder am 7. September. Die Proben im September bieten, so der Verein, als Schnupperproben möglichen Interessenten eine besondere Gelegenheit, die Arbeitsweise des Chors und seines neuen Leiters näher kennenzulernen. aph

