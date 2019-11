Neuer Jugendtreff kann am Lochgärtenweg entstehen

2016 wurde der Jugendtreff am Lochgärtenweg 10 in Neuhermsheim geschlossen. Der Container war nicht mehr zu reparieren, der Betrieb zu kostspielig ein anderes Grundstück nicht in Sicht - was vor Ort zunächst bedauert, dann immer heftiger kritisiert wurde. 2018 sammelten Eltern Unterschriften, erzeugten öffentlich Druck - mit Erfolg. Im Hauptausschuss des Gemeinderates teilte die Stadtverwaltung nun mit, dass es möglich ist, einen Jugendtreff am Standort des alten Jugendtreffs, am Lochgartenweg, zu bauen.

Genau dies stand über Jahre infrage: Das Grundstück befindet sich zwar im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, der grundsätzlich eine Nutzung für soziale Zwecke, wie beispielsweise einen Jugendtreff, zulässt. Allerdings war in dem Regelwerk das Areal als nicht „überbaubare Fläche“ gekennzeichnet. Daher wurde dem Diakonischen Werk, über zehn Jahre gemeinsam mit der Thomaskirche Träger der Einrichtung, die Genehmigung nur befristet erteilt. Nun also die Wende: Ein Neubau sei generell möglich, heißt es aus dem Rathaus. Ein Bauantrag liegt aber noch nicht vor, ein Auftrag ist noch nicht erteilt.

Bei der Bezirksbeiratssitzung Neuostheim/Neuhermsheim am Mittwochabend erläuterte Stephen Berger vom Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement das weitere Vorgehen: Grundlage der Planung ist demnach ein Neubau mit Standard-Raumprogramm von circa 200 Quadratmetern für 40 Jugendliche und Nutzungszeiten von Montag bis Freitag von 15 bis 21 Uhr. Nach einer Beauftragung durch den Fachbereich Jugend und Gesundheit könnte 2020 das Wettbewerbsverfahren beginnen. Die erforderlichen Finanzmittel müssen im nächsten Doppelhaushalt eingestellt werden. 2022 könnte der Bau beginnen und 2023 die Fertigstellung sein.

Die Bezirksbeirätinnen Margot Liebscher (SPD) und Martina Sturm (CDU) drückten aufs Tempo: Besonders im Winter sei die Mobile Jugendarbeit, für die es momentan keinen Raum gibt, mit den Jugendlichen auf der Straße schwierig. Auch Elena Steinbach und Michael Reuther von der Bürgerinitiative für einen Jugendtreff in Neuhermsheim wiesen auf die „Dringlichkeit“ hin. „Das Bauvorhaben Jugendtreff Neuhermsheim muss beschleunigt werden“, forderte Liebscher und wies auf die bevorstehenden Haushaltberatungen hin. Bezirksbeirat Harry Kroiß (SPD) pochte außerdem darauf, dass die Jugendlichen bei der Planung und Ausgestaltung des Jugendtreffs einbezogen werden müssten.

Feste Anlaufstelle nötig

SPD und Grüne im Gemeinderat begrüßen den positiven Befund. „Wir sind froh, dass endlich ein Standort für den Jugendtreff gefunden wurde“, freut sich Lena Kamrad, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und jugendpolitische Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion. Jetzt sei es am Gemeinderat, bei den Etatberatungen im Dezember Geld für den Bau einzustellen. Kamrad dankt der Eltern-Initiative um Sarah Kinzebach und Elena Steinbach, die sich in den vergangenen Jahren für die Errichtung eines Jugendtreffs vor Ort stark gemacht hatten. Die mobile Jugendarbeit - von Anfang an als Übergangslösung gedacht - sei zwar gut geführt, aber es brauche eine feste Anlaufstelle und entsprechende Räumlichkeiten.

Der Jugendtreff Neuhermsheim müsse nun schnell umgesetzt werden, loben auch die Grünen im Gemeinderat, dass die Bauvoranfrage positiv beschieden wurde. Stadtrat Raymond Fojkar, jugendpolitischer Sprecher der Fraktion, teilt dazu mit: „Dieser positive Bescheid ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Kinder und Jugendliche vor Ort brauchen ein dringend ein entsprechendes Angebot.“ Die Grünen wollen bei den anstehenden Etatberatungen für das Projekt stimmen.

Sarah Kinzebach und Birgit Davis, Bezirksbeirätinnen der Ökopartei in Neuhermsheim, betonen: „Junge Menschen brauchen ihre eigenen (Schutz-)Räume und wir begrüßen die Entscheidung und wünschen uns, dass jetzt auch die nächsten Schritte rasch umgesetzt werden, denn die Jugendlichen freuen sich wieder auf einen Jugendtreff in unserem Stadtteil.“

