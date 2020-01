Pfarrer springt am Piano ein

Für den Gesangverein Neuhermsheim 1952 begann das Jahr 2020 mit einer unschönen Nachricht. „Unser Dirigent Wolfgang Sieber ist in der Nacht ins Krankenhaus gekommen wegen einer verschleppten Grippe. Sein Akku ist leer“, bedauerte Erste Vorsitzende Edith Nettkau. Dabei sei Musikdirektor Sieber ein robuster Typ, der meistens seine Pflichten über alltägliche Wehwehchen stelle. „Wenn unser Dirigent ins Krankenhaus geht, heißt das schon was“, erklärte Festrednerin Nettkau. Deshalb sprang spontan Pfarrer Herbert Burger als stellvertretender Dirigent am Piano ein, um den gemischten Chor zu begleiten. Im katholischen Gemeindezentrum Maria Königin feierte der Gesangverein im Stadtteil Neuhermsheim seinen Neujahrsempfang bei Rindfleisch mit Meerrettich.

Im Foyer nahm der Neujahrsempfang nach einem ökumenischen Gottesdienst bei Sekt mit und ohne Alkohol, Orangensaft und Bretzeln seinen Anfang. Im Saal eröffnete der gemischte Chor des Gesangvereins 1952 mit dem Lied „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven, gegenwärtig feiert die Klassikwelt den 250. Geburtstag des Komponisten. Anschließend trug Erste Vorsitzende Edith Nettkau ein Gedicht vor: „Im Juni, Juli und August erfreuet euch an Sommerlust. September und Oktoberzeit vergehe euch in Freudigkeit“, wünschte Rednerin Nettkau mit gereimten Zeilen eines unbekannten Verfassers.

Danach ergriff Sebastian Winkler, der Filialleiter der örtlichen VR Bank Rhein-Neckar, der mit seinen beiden Kollegen Steffen Schmitt und Markus Wörner erschien, das Wort. Die VR Bank ist ein treuer Partner des Gesangvereins Neuhermsheim, weshalb die Finanzexperten alljährlich den Neujahrsempfang mit dem Klangkörper begehen. „Wir werden uns nicht aus der Fläche zurückziehen oder einen Raum mieten und dort nur einen Geldautomaten aufstellen“, versprach Bankexperte Sebastian Winkler, der zudem das Thema Digitalisierung ansprach und für eine Begegnung von Mensch zu Mensch warb. „Die Digitalisierung rollt wie eine Welle über unsere Branche“, gewährte Filialleiter Winkler einen Einblick.

Lob für die Vereine

Im Anschluss trat Nils Born, der Sprecher des Kreisverbands der Partei Bündnis90/Die Grünen, vor die Besucherschaft als Vertreter der Stadt Mannheim. Für Gastredner Born stellt das Jahr 2020 den Beginn eines Jahrzehnts des Aufbruchs und der Menschlichkeit dar. In diesem Zusammenhang lobte der Grünenpolitiker das rührige Engagement der örtlichen Vereine wie den Gesangverein Neuhermsheim, indem solche Gemeinschaften unterschiedliche Menschen an einen Tisch zusammenbringen. „Das sind Räume, in denen wir uns über gemeinsame Interessen kennenlernen. Wir lernen dort, dass jemand, der eine andere Meinung hat als man selbst, ein guter Mensch sein kann“, versicherte der 32-Jährige, der seit zwei Jahren Sprecher des grünen Kreisverbands ist. Danach verkündete Mariella Klein, die Sozialarbeiterin im Stadtteil Neuhermsheim, dass im Dezember die Genehmigungen für den Bau eines neuen Jugendtreffs im Lochgärtenweg amtlich abgesegnet wurden. Allerdings sei mit einem Baubeginn nicht vor Ende 2022 zu rechnen. Zur Unterstützung des Jugendtreffs hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. hfm

Geehrt wurden beim Neujahrsempfang die aktiven Sängerinnen: Gerda Haydo (15 Jahre) Sonja Skolik (25 Jahre), Renate Wedel (30 Jahre). Passive Mitglieder sind: Christa Nürnberger (10 Jahre), Clemens Nonnenmancher (10 Jahre), Heide Meyer (20 Jahre), Elke Boden (25 Jahre), Ursula Koch (30 Jahre), Rosemarie Schneider (30 Jahre), Liselotte Fischer (40 Jahre), Heinrich Striehl (60 Jahre) und Heinrich Pfeiffer (65 Jahre).

