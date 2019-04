Saubere Sache zum Wohl des Stadtteils

50 Neuostheimer trafen sich bei schönem Wetter, um ihren Stadtteil rauszuputzen. Mit großer Freude konnte Vorsitzender Stefan Bickmann bei der zehnten „Frühjahrsputzaktion“ des Stadtteilvereins Neuostheim neben Mitgliedern auch andere freiwillige Helfer begrüßen. „Ich freue mich sehr, dass sich so viele Mitbürger an dieser Aktion beteiligen. Ganz besonders freue ich mich, dass neben den Senioren auch viele Kinder und Jugendliche heute mitmachen“, sagte Bickmann.

Lilo Helfmann war mit 86 Jahren die älteste Teilnehmerin: „Weil es mir Spaß macht und weil Sauberkeit für mich wichtig ist“, sagte sie. Auch Claus-Jürgen Lenz ist nicht das erste Mal dabei. „Inzwischen hat man einen Überblick und Erfahrung, wo die Schmutzecken sind“, erzählte er. Olaf Kaschube und seine Familie helfen mit, obwohl sie nicht Mitglied sind im Stadtteilverein. „Wir machen mit, um zu helfen und damit die Kinder mitkriegen, dass man Sachen nicht auf Boden werfen darf.“

Mülleimer fehlen

Viel Müll lag in den öffentlichen Grünanlagen. „Wo die Stadt ihrer Verpflichtung zur Sauberhaltung leider seit Jahren nicht nachkommt“, bemängelte Bickmann. An vielen Stellen fehlten auch Mülleimer – zum Beispiel auf dem Parkplatz unterhalb der B38a. Unter anderem wurde eine Dokumententasche mit sechs ausländischen Reisepässen gefunden, die bei der Polizei abgegeben wurde. Weitere Fundstücke waren ein Motorradhelm, Fußballschuhe, Sportbekleidung, zahlreiche Radkappen und viele Glasflaschen. Beim anschließenden Helferfest, bei dem jeder zur Belohnung eine Bratwurst, Kuchen, Kaffee und Getränke bekam, wurde viel über die „Vermüllung in Mannheim“ diskutiert. Die Erhöhung des Bußgeldes durch die Stadt sei zwar in Ordnung – „aber wer kontrolliert das?“, fragten sich Teilnehmer. Wichtiger wäre ihrer Meinung nach eine Kampagne zur Müllvermeidung, beziehungsweise das Bewusstsein zu schaffen, keinen Müll mehr in die Natur zu werfen. Zusätzlich müssten mehr Mülleimer aufgestellt werden.

„Seit einigen Jahren setzt sich der Stadtteilverein bei der Stadt dafür ein, doch nichts ist passiert“, ärgert sich Bickmann. „Die Bürger aber haben wieder einmal ihren Beitrag für ein sauberes Neuostheim geleistet.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019