Schöne Melodien genossen

Die Wirkung der Musik prägte die gesamte Präsentation des Gesangvereins Neuhermsheim auf dem Liedernachmittag zum Advent. Vor zahlreichen Zuhörern, die das evangelische Gemeindezentrum am Dehof-Platz bis auf den letzten Platz füllten, bot der Chor besinnliche Lieder zur Weihnachtszeit. In Vertretung für die erkrankte Vorsitzende begrüßte die 2. Vorsitzende, Karin Borho, die Gäste und stellte den neuen Chorleiter, Chordirektor Wolfgang Sieber, vor, der seit September den Gesangverein leitet. Und das mit Erfolg, wie die Darbietungen des Chors bewiesen, bei denen es sich zum größten Teil um neu einstudierte Lieder handelte.

Die Auswahl und die Darbietung wurden dem Motto des Abends gerecht: Es waren schöne Melodien, die wunderbar in die Vorweihnachtszeit passten. Insbesondere die Titel des österreichischen Komponisten Lorenz Maierhofer (neben „Advent ist ein Leuchten“ auch „Im Dunkel naht die Weihnacht“ und „Die stillste Zeit“) schufen mit der alpenländischen Volksweise „Andachtsjodler“ eine besinnliche Atmosphäre. Dazu trugen weitere Lieder bei, wie der „Weihnachtsstern“, eine Chorfassung des „Largo“ aus der Symphonie „Aus der Neuen Welt“ von Antonin Dvorak. Das Publikum spendete regen Beifall.

Als Zugabe präsentierte der Chor das Spiritual „Light of Freedom“, ein Beispiel für die zahlreichen Gospels und Spirituals, die der Chor in seinem Repertoire hat. In einem kurzen Schlusswort dankte Karin Borho allen Aktiven des Chors und weiteren Vereinsmitgliedern, die sich für die Veranstaltung engagiert hatten, einschließlich eines reichhaltigen Kuchenbuffets, das regen Zuspruch fand.

Der nächste Auftritt des Chors steht schon fest: Er findet auf dem gemeinsamen Neujahrsempfang des Gesangvereins Mannheim-Neuhermsheim1952 und der VR Bank Rhein-Neckar am 13. Januar 2019 statt. red

