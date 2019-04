Schönes für Hilfsprojekte verkauft

Erfolgreich (v.l.): Renate Voigt, Renate Aichholz, Ute Polak, Ev Kreß, Susanne Fischbeck und Dagmar Kopper. © ost

Der Vorplatz der Kirche St. Pius in Neuostheim strahlte in frühlingshaftem, österlichem Glanz. Ein Erfolg war der Wohltätigkeits-Ostermarkt, den der Ökumenische Frauenkreis Neuhermsheim, der seit über 40 Jahren besteht, durchführte. Seit Anfang der 1970er Jahre, als Pfarrer Horst Helmut Eck die evangelische Thomasgemeinde übernahm, gibt es ihn schon.

Seit 20 Jahren aktiv

Anfangs, als die beiden Gemeinden der Thomaskirche noch alle viel größer waren, gab es zwei Frauenkreise in Neuostheim und Neuhermsheim. Die Frauen arbeiteten jahrelang zusammen für den Weihnachtsmarkt im Gemeindehaus in Neuostheim. Als dann auch in Neuhermsheim ein Weihnachtsmarkt stattfand, war der Ökumenische Frauenkreis auch dort mit einem Stand vertreten.

Zurzeit besteht der Ökumenische Frauenkreis Neuhermsheim aus sieben Frauen im Alter von 52 bis 84 Jahren. Sie treffen sich jeden Donnerstagabend ab 19.15 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Neuhermsheim. Frauen sind herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Seit 20 Jahren sind die engagierten Teilnehmerinnen um Renate Aichholz und Ute Pollak in der Osterzeit im Wechsel mit einem Stand mit schönen selbst gemachten Dingen vor St. Pius oder vor dem Evangelischen Gemeindezentrum in Neuostheim vertreten. Der Erlös geht jedes Mal an soziale Kinderhilfsprojekte, wie Freezone für Straßenkinder, Kindervesperkirche, Schifferkinderheim, Kinderkrebsstation, Kinderhospiz St. Clara oder die Sterntaler.

Kleine Kunstwerke im Angebot

In den zurückliegenden Wochen wurden die beim Ostermarkt angebotenen österlichen Kreationen hergestellt. Und wieder hat das Angebot an kleinen Kunstwerken alle Erwartungen übertroffen. Auf dem Platz vor St. Pius blühte der Frühling zwischen Osterhasen und Hühnern aus Teig oder Porzellan in fröhlichen Farben. Wer die Kirche nach dem Gottesdienst verließ, kam an den engagierten Damen nicht vorbei. Gebackene Osterlämmer, Türkränze und Accessoires für die Osterfeiertage wurden den Kirchenbesuchern zu günstigen Preisen angeboten – das kam an.

Sichtlich beeindruckt vom Besucherzustrom zeigte sich Organisatorin Aichholz: „Ich bin froh und stolz, dass wir es geschafft haben, ein erneut so breites Spektrum an Geschenk- und Dekorationsideen auf die Beine zu stellen. Mein Dankeschön geht an alle Frauen und Helfer sowie die zahlreichen Besucher, die zum Gelingen des Ostermarktes beigetragen haben.“ „Im nächsten Jahr bitte wieder“, so der einhellige Tenor der zahlreichen Besucher – einem Wunsch, dem man gerne nachkommen wird, wie Aichholz bekräftigte. Der Erlös des Ostermarktes kommt auch diesmal sozialen Mannheimer Kinderhilfsprojekten zugute.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019