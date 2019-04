Seilbahn als beste Lösung

Ein Thema bei der von Stadträtin Melis Sekmen (Grüne) geleiteten Bezirksbeiratssitzung Neuostheim/ Neuhermsheim im Katholischen Gemeindezentrum Maria Königin war der Paul-Bonatz-Steg – die bestehende Rad- und Fußwegebrücke über den Altneckar. Volker Jurkat von der BuGa Mannheim 2023 GmbH versicherte: „Es ist nicht geplant, den Steg abzureißen.“

Vielmehr angedacht sei, den Steg für die Bundesgartenschau 2023 optisch aufzuwerten. Allerdings müsse im Zusammenhang mit der von der Deutschen Bahn geplanten Erneuerung der Eisenbahnbrücke über die OEG der Fußgänger-und Radfahrersteg unmittelbar in diesem Brückenabschnitt über das Paul-Martin-Ufer und die OEG-Trasse abgerissen und erneuert werden. Der zeitliche Ablauf dieser Maßnahmen im Planfeststellungsverfahren zur Östlichen Riedbahn sei jedoch strittig, so Jurkat. Für die Erneuerung und Aufwertung der Abfahrtsrampe am Paul-Martin-Ufer hat die Stadt bereits eine Planung erstellt. Ergänzend wird von der Kommune derzeit geprüft, ob als Anschluss für die im Zuge des Grünzugs Nordost geplante Radschnellverbindung der Steg über den Neckar erweitert werden kann.

„Doch wie soll das in den knapp 48 Monaten bis zur Bundesgartenschau gelingen und wie kommen die Fußgänger nach dem Abriss auf den Steg“, wollten die beiden Bezirksbeiräte Andreas Schöber (Grüne) und Margot Liebscher (SPD) wissen. Jurkat erwiderte, um die künftige Verbindung vom Bundesgartenschaugelände Spinelli über den Neckar in den Luisenpark zu sichern, sei die Variante einer Seilbahn die wahrscheinlichste. Als Teil des BuGa-Verkehrskonzeptes könnte eine Seilbahn zum Einsatz kommen, die entlang des Neckars und des Luisenparks über die Au zum Buga-Gelände führt.

Verärgert sind Bezirksbeiräte und Bürger, dass die Deutsche Bahn es ablehnt, eine Lärm-Messstelle an der Östlichen Riedbahn einzurichten, wegen des bereits vorhandenen Umgebungslärms in der Stadt. Dazu erklärte Alexander Hofen-Stein vom Dezernat I, die Stadt habe eine eigene Messung überlegt, aber verfüge nicht über das Personal zur Auswertung. Der Bezirksbeirat will die Forderung nach einer Lärm-Messstelle aufrechterhalten, um weiter Druck auf die Bahn auszuüben.

Keine Auskunft wegen Extremisten

Unter Verschiedenes wies Bezirksbeirat Schöber auf die wiederholte Anfrage des Gremiums nach dem technischen Zustand der in die Jahre gekommenen Kurt-Schuhmacher-Brücke hin. Die Verwaltung habe ausweichend geantwortet mit der Begründung, dies sei geheim, um Extremisten keinen Hinweis auf die verbauten Materialien zu geben. „Es ist doch noch nicht 1. April“, konnte Schöber das nicht fassen.

Stadtrat Holger Schmidt (ML) ärgerte es zudem, dass die Stadt beim Neckardamm offensichtlich alles beim Alten belassen wolle, weil Bezirksbeiräte und Bürger den von der Verwaltung vorgeschlagenen Radweg auf dem Damm und den unbefestigten Fußweg im Neckarvorland abgelehnt hatten. „Der Gemeinderat wird das Thema weiterbehandeln, das ist Sache des Ausschusses für Umwelt und Technik“, versicherte der Stadtrat.

Sitzungsleiterin Melis Sekmen fügte hinzu, Grüne und SPD hätten bereits entsprechende Anträge gestellt. Sie bat Bürgerserviceleiter Walter McDavid, dies als Auftrag an den Oberbürgermeister weiterzuleiten. Bezirksbeirat Schöber erinnerte noch einmal daran, wie lange sich Bezirksbeiräte und Bürger mit dem Thema abgemüht hatten. „Und dann so eine Antwort, das ist Missbrauch der Macht. Wenn man die Bürger ernst nimmt, muss es endlich eine Lösung des Problems auf dem Neckardamm geben“, sagte er.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019