Senioren in allen Lebenslagen helfen

Anzeige

„Alles hell, alles modern und vor allem – alles neu“: So kann das Thomas-Carree in wenigen Worten beschrieben werden. Die ersten Bewohner sind in das fünfstöckige Gebäude bereits eingezogen. Die Evangelischen Pflegedienste Mannheim (EPMA) luden jetzt zum Tag der offenen Tür in das neue Seniorenzentrum in Neuostheim.

Das Haus umfasst 40 Eigentumswohnungen für betreutes Wohnen, 36 Mietappartements für pflegenahes Wohnen, 16 Plätze in der Tagespflege und fünf Gästewohnungen für die Reha- und Vitalpflege. „Das Haus ist nach modernen Erkenntnissen der Seniorenhilfe entwickelt, geplant und eingerichtet worden. Dadurch kann besonders auf die Bedürfnisse pflegebedürftiger älterer Menschen eingegangen werden“, erklärte der stellvertretende Geschäftsführer der EPMA, Jürgen Bachmann.

Die bisherige kommissarische Leiterin, Jeanette Henkel, freute sich, dass nunmehr „Leben in die Bude“ komme in das seit April in Betrieb genommene Haus. Sie stellte auch die neue Heimleiterin, Ulrike Koch, vor. Die 53-Jährige verheiratete Rheinhessin wird ab sofort die Verantwortung für da Haus übernehmen. In dem neuen Gebäude könne Professionalität mit möglichst weitgehender Individualität gekoppelt werden, so die neue Heimleiterin.