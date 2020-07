Service für Kfz-Anliegen

Um für eine Entspannung bei der Terminnachfrage in den Bürgerdiensten zu sorgen, wird ab sofort für alle Anliegen zu Kraftfahrzeugen (ausgenommen sind Führerscheinangelegenheiten) der Bürgerservice Neuhermsheim am Gerd-Dehof-Platz 1 geöffnet. Der Bürgerservice ist ohne vorherige Terminvereinbarung zu folgenden Sprechzeiten geöffnet: montags 8 bis 16 Uhr, dienstags 8 bis 12 Uhr, mittwochs 8 bis 18 Uhr, donnerstags 8 bis 12 Uhr und freitags 8 bis 12 Uhr. Damit reagiert die Stadt auf die weiterhin konstant hohe Nachfrage zu Anliegen rund um Kraftfahrzeuge.

Weitere Öffnungen

Bereits vereinbarte Kfz-Termine in anderen Bürgerdienststellen können trotzdem wie gebucht wahrgenommen werden. Neue Kfz-Termine werden dann mit der Öffnung in Neuhermsheim vorerst nicht mehr angeboten. Ab 10. August werden, so kündigt die Stadt an, weitere Bürgerservice-Standorte öffnen. Die Verwaltung rechnet damit, dass sich die Situation so nachhaltig entspannt. Das Betreten aller Dienstgebäude ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. scho

