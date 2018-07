Spaß auf und vor der Bühne

Anzeige

Das schöne Wetter hat viele Neuhermsheimer auf den Gerd-Dehof-Platz gelockt – zum zwölften Stadtteilfest. Während andernorts die Stadtteilfeste wegbrechen, weil ganze Vereine und große Firmen das Fest nicht mehr stemmen können, wird die Ausgabe in Neuhermsheim unter den Dehof-Arkaden von nur drei engagierten Bürgern in dem Quartier organisiert: Heike Becker, Volker Schwab und Heiko Striehl. „Und das obwohl der Gemeinderat am 1. Januar beschlossen hat, die Gebühren für solche Feste um 200 Prozent zu erhöhen“, so Striehl.

Im 150 Seiten umfassenden Zentrenkonzept hieße es zwar, die Vororte müssten gestärkt werden. „Doch das sind nichts als Worte“, ärgert sich Striehl. Bei der Eröffnung des Festes betonte Heike Becker: „Die Veranstaltung dient dazu, den Vereinen und Institutionen im Stadtteil eine Möglichkeit zu geben, sich und ihre Angebote vorzustellen.“ Es ist aber auch ein großes Stadtteilfest, das nicht nur Neuhermsheimer gerne aufsuchen. Bei der Eröffnung freute sich Moderator Schwab über zahlreiche Gäste. Dies lag unter anderem am bunten Bühnenprogramm mit Auftritten der Kindergarten- und Hortkinder, die das Publikum mit Liedern und Tänzen ebenso begeisterten wie die kleinen Tänzerinnen und Zumba-Kids der DJK St. Pius.

Kindern viel geboten

„Wieder war es toll zu beobachten, mit wie viel Spaß die Kinder dabei waren“, freute sich Uwe Becker, Rektor der Johann-Peter-Hebel-Schule. Durch das Angebot an Speisen wie etwa Bratwurst, Paella, Pommes, Kuchen oder Crêpes waren die Besucher gut versorgt. Ob in gemütlicher Runde das schöne Wetter genießen oder dem Programm auf der Bühne folgen – für jeden war etwas auf dem Gerd-Dehof-Platz dabei. Zudem sorgte eine Vielfalt an Ständen und Aktivitäten dafür, dass keine Langeweile bei Groß und Klein aufkam. Gül und Murat Vurucu, aber auch Andreas Bachert gefielen vor allem die vielen Angebote für Kinder, die von der Hüpfburg über Luftballon-Modellagen bis hin zum Kletterturm reichten.