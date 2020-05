Stephanie Heiß steht an der Spitze

Der Stadtteilverein Neuostheim wurde am 1. Februar 2010 aus Anlass der 100-Jahr-Feier von Neuostheim gegründet. Das zehnjährige Bestehen wollte der Verein eigentlich Anfang Mai mit einem großen Jubiläumsfest feiern, doch die Corona-Pandemie machte den Aktiven – wie so vielen anderen in der ganzen Stadt – einen dicken Strich durch die Planungen. Keine einfachen Zeiten also für die neue Vorsitzende des Vereins, Stephanie Heiß (Bild).

Der bisherige Vorsitzende Stefan Bickmann, der nicht für das Amt kandidierte, dankte allen Vorstandsmitgliedern, Beiräten und Helfern für die Unterstützung und die harmonische Zusammenarbeit. „Ohne die stünde der Verein nicht da, wo er heute steht“, so Bickmann. Die Zahl der Mitglieder ist von 120 im Jahr 2010 auf heute 419 Mitglieder gestiegen (bei circa 3000 Bürgern im Stadtteil insgesamt). „Wir sind der mit Abstand größte und aktivste Bürgerverein in Mannheim“, erklärte Bickmann stolz.

Positiv war auch sein Rückblick auf viele erfolgreiche Veranstaltungen 2019. Höhepunkt 2020 sollte die Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen des Vereins unter dem Motto „Neuostheimer für Neuostheim“ werden, das aber verschoben werden muss. Für den neuen Bücherschrank Ecke Lucas-Cranach-Straße/Dürerstraße wurden bisher 7961,05 Euro gespendet – inklusive 3000 Euro vom Bezirksbeirat. Weitere 1000 Euro habe die Heinrich-Vetter-Stiftung für 2021 zugesagt.

Ein heiß diskutiertes Thema ist die Entschärfung der gefährlichen Verkehrssituation auf dem Neckardamm (wir berichteten). Viele Neuostheimer – vor allem Senioren und Eltern mit Kindern – trauten sich nicht mehr auf den Neckardamm aus Angst angefahren zu werden, so Bickmann. Geplante Maßnahmen des Stadtteilvereins sind ein Plakat mit der Aufforderung zur Rücksichtnahme an Radfahrer und Fußgänger sowie – in Kooperation mit dem Bezirksbeirat – ein Antrag an die Stadt, eine gestrichelte Linie in der Mitte des Neckardamms aufzubringen.

Ziel sei, dass das Paul-Martin Ufer so schnell wie möglich zur Fahrradstraße wird. „Doch das hat der Gemeinderat abgelehnt“, so Bezirksbeirätin Margot Liebscher, und Bezirksbeirat Wolfgang Dreyer wies darauf hin, dass der Neckardamm zu schmal sei zur Einzeichnung einer solchen Linie. Man werde weiter dafür kämpfen, dass das Paul-Martin-Ufer Fahrradstraße wird, so Bickmann.

Verdiente Mitglieder

Nach einstimmiger Entlastung des Vorstandes wurde die 41-jährige Dolmetscherin Stephanie Heiß ebenso einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihre Stellvertreter sind Sandra Drüppel und Bernd Vermaaten. Als Schatzmeister amtiert Sabino Lamonaca, Schriftführer sind Alexander Drüppel und Gitta Öhlschläger.

Nach einer Satzungsänderung ernannte der neue Vorstand vier Mitglieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern: Stefan Bickmann, dessen Stellvertreter Sabino Lamonaca, die bisherige Schatzmeisterin Doris Forschner und Beirätin Margoth Werner. ost (Bild: Ost)

