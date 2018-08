Tausende Waren kaputt gegangen

Anzeige

Nach einem Ausfall der Kühlung im Netto-Supermarkt in Neuhermsheim müssen jetzt tausende Waren entsorgt werden. Die extrem heißen Sommertemperaturen hatten Teile des Kühlsystems auch bei dem Discounter am Gerd-Dehof-Platz samt Klimaanlage lahmgelegt.

„Nicht nur wir, sondern auch andere Supermärkte in Mannheim hatten Probleme durch die außergewöhnlich hohen Temperaturen“, sagte Filialleiterin Hermann. Die Regale mit Kühlprodukten mussten alle geräumt werden, bestätigte sie. Am Montag waren die Reparaturarbeiten laut Hermann zwar abgeschlossen, doch das Kühlsystem kann erst langsam wieder hochgefahren werden. „So etwas haben wir noch nie gehabt“, so die Filialleiterin.

Betroffen ist ein Markt der Netto Marken-Discount AG & Co. KG-Handelskette. Alle Kühlsysteme der Handelsgruppe seien nach dem gleichen Prinzip aufgebaut und arbeiteten üblicherweise zuverlässig, sagte Verkaufsleiter Timo Paternoga. Dass viele Kühlsysteme die extremen Temperaturen nicht mehr bewältigen konnten, sei nun leider mal so. Er könne die Kunden verstehen, die sich darüber ärgern, dass die Regale leer seien. Wie hoch der finanzielle Schaden durch den Ausfall ist, wollte man nicht sagen. „Die Waren mussten jedenfalls entsorgt werden, denn so verlangt es der rechtliche Rahmen“, so Paternoga.