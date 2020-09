Viel zu eng und gefährlich

Mit kräftigem Klingeln macht die Radfahrerin auf sich aufmerksam. Von hinten rauscht sie auf die Fußgänger zu, die auf dem Neckardamm in Neuostheim eine Menschenkette bilden. Nur wenige Zentimeter am Arm eines Mannes vorbei drängelt sie sich hindurch. Eine gefährliche Situation, wie so viele dort. Daher setzten sich Mitglieder des Stadtteilvereins Neuostheim zusammen mit Stadträten und Bezirksbeiräten mit einer großen Plakataktion für eine Entschärfung der Situation auf dem Neckardamm ein.

Starker Verkehr

Stefan Bickmann, der die Protestaktion zusammen mit Lore und Gunther Mair sowie Norbert Jäger organisiert hat, berichtete: Spaziergänger auf dem Neckardamm leiden seit Jahren stark unter dem disziplinlosen Verhalten rücksichtloser Radler. Bis zu 400 Fahrradfahrer pro Stunde hätten Mitglieder des Stadtteilvereins auf dem schmalen Neckardamm in Höhe der Haltestelle Holbeinstraße gezählt. In den vergangenen Monaten sei es auf dem Neckardamm erkennbar noch voller geworden. Spürbar mehr Fahrradfahrer als vor der Corona-Pandemie fahren dort entlang. „Völlig disziplinlos“ seien einige Radfahrer seitdem unterwegs, schimpft eine Rentnerin, die anonym bleiben möchte. Sie fährt dort selbst oft mit ihrem Mann Rad. Beide meinen, dass die Rücksichtslosigkeit der Radler zunimmt. „Die glauben, sie seien bei der Tour de France, Regeln sind ihnen völlig fremd“, kritisierten sie.

Auf Plakaten forderten die Teilnehmer der Demonstration „Rücksicht auf Fußgänger auf dem Neckardamm“. Sie wünschen sich eine „Verkehrswende hier und jetzt“. Der Stadtteilverein setzt sich für eine Fahrradstraße Paul-Martin-Ufer ein, die zur Entflechtung des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs auf dem Neckardamm beiträgt. Außerdem will der Stadtteilverein eine Radverkehrsführung Seckenheim-Neuostheim-Innenstadt – als Zubringer zum Radschnellweg Mannheim-Heidelberg.

Andere Trasse

Gunther Mair erläuterte die von Norbert Jäger erarbeitet Lösung: Vom Fernsehturm bis Riedbahnbrücke könnte der Radverkehr auf dem vorhandenen Weg südlich der OEG-Schienen fahren. Weiter ginge es dann auf der von den Bürgern geforderten Fahrradstraße Paul-Martin-Ufer. Von der Endhaltestelle Neuostheim bis zur Autobahnbrücke sollte ein neuer Radweg auf der bisherigen Standspur des Autoverkehrs angelegt werden. Die Standspur würde dann auf die heute rechte Fahrspur verlegt – das bedeute, dass es statt drei nur noch zwei Fahrspuren gäbe. Ab Autobahnbrücke würde sodann ein Anschluss an den vorhandenen Radweg folgen – mit Umfahrung von Seckenheim bis nach Edingen.

Als Jogger hat Stadtrat Volker Beisel (FDP) selbst erlebt, dass der Neckardamm für Fußgänger, Jogger und Radfahrer gleichzeitig „viel zu eng und zu gefährlich ist“, wie er es formuliert. Beisel sprach sich deshalb ebenso wie Stadtrat Thomas Trüper von den Linken für „eine Entzerrung der gefährlichen Situation auf dem Neckardamm aus“. Während Trüper eine Fahrradstraße Paul-Martin-Ufer für „durchaus realisierbar“ hält, erklärte Grünen-Stadträtin Melis Sekmen, dass ihre Fraktion schon zwei Mal einen entsprechenden Antrag gestellt habe – jedoch erfolglos. Jetzt habe man eine Sanierung der Straße beantragt.

