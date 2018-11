„Viertel zum Wohnen und Schlafen“

Gemüse und Pakete: Ahmad Mosamem von „Dürer Lebensmittel“ in Neuostheim. © akj

Mannheim.Ein bisschen mehr Kundschaft wäre schon wünschenswert, sagt Ahmad Mosamem. Seinem Vater gehört ein kleines Lebensmittelgeschäft in der Dürerstraße in Neuostheim. Ohne die Post, glaubt der junge Mann, „würden wir hier keine drei Monate überleben“. Es gibt Obst und Gemüse, Feinkost, diverse Nahrungsmittel. Gleichzeitig bietet die Familie Zeitschriften und Schreibwaren an – und nimmt als

...