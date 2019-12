Weihnachtsstück in St. Pius

Die Kindertheatergruppe St. Pius spielt das Stück „Chaos hinter den sieben Bergen“ von Christina Dokter. Dabei sind im Wald verschiedene Märchenfiguren unterwegs, die alle am Haus der sieben Zwerge vorbeikommen. Doch bei den Zwergen herrscht Chaos, denn Schneewittchen hat inzwischen den Prinzen geheiratet, und lebt auf dem Schloss. Wie es weitergeht, das erfahren Besucher am Sonntag, 8. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, jeweils um 15 Uhr, im Pfarrsaal St. Pius. Einlass ist ab 14.30 Uhr, Karten gibt es nur an der Tageskasse zum Preis von drei Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019