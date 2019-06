Zelten auf der Sommerwiese

Seit über 20 Jahren sind Grundschüler zum Kinderbibelcamp in den Sommerferien auf die große Wiese der Freien Baptistengemeinde, Hans-Thoma-Straße 13, in Neuostheim eingeladen. Auch in diesem Jahr können Mädchen und Jungen von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 4. August, auf dem Gelände jede Menge Abenteuer und Aktionen rund um Robin Hood erleben. Die Anmeldung läuft bereits auf vollen Touren. Dieses Jahr ist das Camp erstmalig exklusiv für Grundschulkinder. Die Plätze sind begrenzt. Alle Informationen (Kosten ect.) gibt es unter www.kibicamp.de oder bei Rüdiger Arheit, Tel. 0151/428 79 608, kibicamp@fbg-ma.de. aph

