Zusätzlicher Verkehr befürchtet

Auf die Bemerkung von Stadtrat Schmid, der Bezirksbeirat habe gegen das Projekt gestimmt, das sei „gescheiterte Bürgerbeteiligung“, entgegnete das Stadtoberhaupt: „Rüsten Sie mal verbal ab!“ Die Aussage erwecke den Eindruck, dass mit dem Bezirksbeirat „Schindluder getrieben“ werde. Die Bezirksbeiratsreform habe aber für eine deutliche Verbesserung gesorgt, glaubt Kurz. So würden die Bezirksbeiräte jetzt vor einer Entscheidung gehört, während sie früher nur zu den Ausschusssitzungen zugeladen worden seien. Zum neuen Wohnmobilabstellplatz an der Hans-Thoma-Straße erklärte Uwe Kaliske, Leiter des Fachbereichs Sport und Freizeit: Der Platz werde sehr gut angenommen und schneide auch bei der Bewertung sehr gut ab. Nur der Müll sei noch ein Problem.

Kiosk im Saisonbetrieb

Zum Alten Fährhaus am ehemaligen Campingplatz Neuostheim berichtete Silke Ruppenthal vom Fachbereich Immobilienmanagement, dass das Gebäude nach der Brandzerstörung gesichert sei, der Mittelteil werde abgebrochen. Zu den Nutzungsvorschlägen der Bezirksbeiräte erklärte sie: Da der Weg am Fährhaus im Sommer stark von Fahrradfahrern frequentiert sei, könne sich die Verwaltung dem Vorschlag eines Kiosks als Fahrradstation anschließen. Vielleicht als Saisonbetrieb, damit es wirtschaftlich sei. Auf die Frage von Bezirksbeirätin Margot Liebscher (SPD) nach dem Zeitplan, erwiderte Ruppenthal, eine Sanierung sei erst vorgesehen, wenn klar ist, was mit dem Gebäude geschehe.

Heftig diskutiert wurde der Vorschlag von Johanno Sauerwein vom Stadtplanungsamt/Verkehrsplanung eines Radwegs auf dem Neckardamm – als gute Anbindung an die Innenstadt. Zur getrennten Führung von Rad- und Gehweg erklärte der Verkehrsplaner: Im Neckarvorland könnte ein neuer, barrierefreier Fußweg gebaut werden, wo Fußgänger ungestört flanieren könnten. „Was ist mit Rollstuhl und Kinderwagen? Warum können die Radfahrer nicht runter?“, fragten die Bürger. Sauerwein erwiderte: „Weil dort ein Naturschutz- und Hochwassergebiet ist.“ OB Kurz wollte wissen, warum ein ausgebauter Radweg mit dem Naturschutz fachlich unvereinbar sei. „Da gibt es noch Diskussionsbedarf“, sagte er.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018