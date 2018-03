Aufschwung oder Rückschlag?

Anzeige

Pyeongchang.Vor dem wichtigsten Spiel bei Olympia gab Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm seinem Team am Montag noch einmal frei. Viele Spieler fuhren an den Strand des Ostmeeres, andere in die Stadt nach Gangneung. Kräfte sammeln und den Kopf frei bekommen war angesagt für den Showdown am Dienstag gegen die Schweiz (13.10 Uhr/ARD und Eurosport), dem Entscheidungsmatch um den erstmaligen Einzug in ein olympisches Viertelfinale seit 16 Jahren. „Das ist der Tag X für Team D“, sagte Verbandschef Franz Reindl zur Bedeutung des Spiels.

Geht der Aufschwung unter Bundestrainer Sturm weiter oder gibt es für den deutschen NHL-Rekordspieler den ersten Rückschlag seiner Ära? Der Auftritt gegen die Schweiz ist die Riesenchance, endgültig wieder ins Bewusstsein eines breiten Publikums zu stoßen. Durch den Spielbeginn am späten Abend in Südkorea werden wieder Millionen TV-Zuschauer daheim zuschauen.

So wie schon beim bitteren 0:1 nach mitreißendem Match gegen Weltmeister Schweden am Freitag, als gut 2,8 Millionen Menschen im ZDF dabei waren – ungewohnt für das deutsche Eishockey. Seit Jahren werden die Spiele des Nationalteams sonst vom Spartensender Sport1 übertragen.