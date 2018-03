Dahlmeier noch fraglich

Anzeige

Der Massenstart-Vierte Erik Lesser postete wenige Stunden nach dem Krimi: „Jeder in unserem Team ist nun Einzel-Weltmeister und im Besitz einer Olympia-Einzel-Medaille.“ Statt sich zu ärgern, freute sich der zweimalige Olympia-Zweite von Sotschi vor allem mit Schempp. „Unserem Team macht so schnell keiner was vor.“ Schon nach dem Peiffer-Gold war Lesser in die Offensive gegangen: „Phänomenal für uns, dass das Team D nicht unbedingt für Team Laura Dahlmeier steht, sondern doch für Team Deutschland.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.02.2018