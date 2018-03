Das unermüdliche Maskottchen

Anzeige

Die fanatische Eishockey-Anhängerin hatte DEB-Präsident Franz Reindl schon vor dem Overtime-Siegtreffer von Patrick Reimer beim 4:3 nach Verlängerung gegen Schweden die frohe Botschaft verkündet. „Wir hatten einen eigenen Videocoach“, sagte Reindl. Nachdem Reimer nach anderthalb Minuten der Verlängerung getroffen hatte, sah sich der Schiedsrichter den Treffer zur Überprüfung noch einmal auf Video an. Bange Sekunden verstrichen, auch Pechstein hielt das nicht aus. „Die hat sich so über das Geländer gelehnt und zugeschaut, wie die Schiedsrichter das analysieren. Und die fiel fast runter“, sagte Reindl weiter. „Aber die hat uns ungefähr 30 Sekunden, bevor der Schiedsrichter es verkündet hat, schon zugerufen: Wir haben ein Tor geschossen, das gilt. Somit waren wir ein bisschen früher informiert als jeder andere – durch Claudia Pechstein.“

Und fast bedauerte sie, dass sie am Tag nach ihrem Massenstartrennen in die Heimat fliegen wird und beim Finale oder dem Spiel um Platz drei nicht dabei sein kann. „Aber auf jeden Fall drücke ich den Jungs die Daumen“, meinte sie.

Die Fortsetzung ihrer unglaublichen Karriere scheint indes in ihrem Kopf verankert zu sein. Da lässt sie sich auch durch Ratschläge zum Rücktritt wie von Katarina Witt nicht verunsichern. „Wann ich aufhöre, entscheide ich selbst“, meinte sie. Die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin hatte Pechstein empfohlen, in einer ruhigen Minute über das Karriereende nachzudenken: „Sie steht in den sportlichen Geschichtsbüchern. Vielleicht entdeckt sie wie ich, dass nach dem Leistungssport der Jugend der Gesundheitssport für meine Generation auch echt Spaß machen kann“, hatte Witt gesagt.

Doch Pechstein tickt anders. Olympia sei nicht optimal gelaufen. „Aber jetzt wollen wir beim Weltcup-Finale in Minsk unseren zweiten Weltcup-Platz im Team verteidigen“, erklärte sie.

Freitag, 23.02.2018