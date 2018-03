Ein Wintermärchen

Anzeige

Pyeongchang.„So sehen Sieger aus“, skandierten die Sportler des deutschen Olympiateams auf den Zuschauerrängen des Gangneung Hockey Centres. Sie feierten schon nach dem Triumph gegen Kanada den sensationellen Medaillengewinn des grandiosen deutschen Eishockeyteams, dessen märchenhafter Siegeszug erst im Finale gestoppt wurde. Sieger gab es bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang viele. Das Team Deutschland erlebte mit 14 Gold und insgesamt 31 Medaillen ein Winter(sport)märchen und fährt als eine der beiden Topnationen der Welt neben Norwegen mit der besten Bilanz seit der Wiedervereinigung nach Hause. Der Erfolg hat sogar die Vision von der Ausrichtung Olympischer Spiele in Deutschland wiederaufleben lassen. Auch Olympia selbst war als Friedensstifter für das gemeinsam auftretende Team von Gastgeber Südkorea und Nordkorea ein Gewinner.

„Es waren in vielerlei Hinsicht gelungene Olympische Spiele. Wir haben hier nicht nur einige sporthistorische Leistungen erreicht – ich nenne hier exemplarisch die Eishockeyspieler, die Erfolge der Kombinierer oder den ersten Paarlaufsieg von Savchenko/Massot seit 66 Jahren. Wir haben aber auch mit unserem Teamspirit und in Sachen Fairplay überzeugt“, bilanzierte Alfons Hörmann als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Nach der Enttäuschung bei den Winterspielen von Sotschi mit nur 19 Medaillen ist der deutsche Wintersport wieder auf dem Olympiagipfel angekommen. Das sei aber kein Grund, so Hörmann, sich zurückzulehnen.

Zusatz-Millionen möglich

Der DOSB-Chef will die olympischen Erfolge nutzen, um in den im Zuge der Leistungssportreform anstehenden Verhandlungen mit dem Bundesinnenministerium mehr Geld herauszuholen. Von bis 100 Millionen Euro zusätzlich zu den derzeit etwa 160 Millionen Euro ist die Rede. Es geht aber nicht nur ums Geld, es geht auch um die Ausrichtung Olympischer Spiele in Deutschland. „Wenn die Erfolge hier dazu beigetragen haben, die Diskussion über eine deutsche Olympia-Bewerbung neu zu entfachen, dann ist das ein gutes Zeichen“, sagte Hörmann. Nach den am Bürgerwillen gescheiterten Bewerbungen von München 2022 und Hamburg 2024 formiert sich gerade in der Rhein-Ruhr-Region eine Initiative für Sommerspiele 2032. Auch im Koalitionsvertrag ist vom Aufbau und der Umsetzung „einer langfristig angelegten Strategie für Sportgroßveranstaltungen, insbesondere olympische und paralympische Spiele“ die Rede.