Eishockey-Helden lassen es nach Silber-Coup richtig krachen

Pyeongchang.Die stürmische Silberparty von Deutschlands Eishockey-Wunderteam war selbst für US-Skistar Lindsey Vonn unwiderstehlich. Als die Kufencracks von Bundestrainer Marco Sturm nach der Olympia-Schlussfeier am Sonntag das extra für sie noch geöffnete Deutsche Haus enterten, war die Trauer über das nur um 55,5 Sekunden verpasste Gold längst verflogen. „Reißt die Hütte ab“, brüllten die Puckjäger zum Start der letzten großen Sause in Pyeongchang – und die von Nationalspieler Yannic Seidenberg eingeladene Alpin-Legende Vonn war immer mittendrin.

Am Tresen zapfte Alfons Hörmann, Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, eigenhändig das Bier für die neuen Sportlieblinge der Nation. „Das ist eine unfassbare Geschichte für uns alle. Für uns ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen“, sagte Torwartheld Danny aus den Birken, ehe er wieder in der tosenden Jubeltraube seiner Teamkollegen verschwand. „So sehen Sieger aus“, tönte es immer wieder durch die Räume des sonst so gesitteten Birch Hill Golf Clubs. Fast schon vergessen war das unglückliche 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1) nach Verlängerung im Finalkrimi gegen die Stars der Olympischen Athleten aus Russland (OAR). Auch für Stürmer Patrick Reimer gab es nun kein Halten mehr, nachdem er kurz nach dem Endspiel noch besonders geknickt war. Während einer Strafzeit gegen den Nürnberger schossen die Russen in der Verlängerung das Siegtor durch Kirill Kaprisow in der zehnten Minute der Overtime. Der große Goldfavorit hatte gegen ein bravourös kämpfendes Team erst 55,5 Sekunden vor dem Ende ausgeglichen. „Hat Ihnen schon mal jemand ins Herz gestochen? So fühlt sich das an“, sagte der starke Goalie aus den Birken.

Doch nach einer langen Ansprache von Coach Sturm trockneten allmählich die Tränen der deutschen Spieler, die die Russen nach Toren von Felix Schütz (30.), Dominik Kahun (54.) und Jonas Müller (57.) beinahe in die Knie gezwungen hätten. „Ganz Deutschland ist stolz auf uns“, meinte aus den Birken über den grandiosen Erfolg, der nach 42 Jahren endgültig Olympia-Bronze von 1976 verblassen lässt.