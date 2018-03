Ende und Anfang

Anzeige

Schon in Sotschi 2014 waren zum Finale im damals noch olympischen Parallel-Slalom zwei deutsche Damen zu Podestplätzen gefahren. Die beiden Medaillengewinnerinnen stehen für die zwei Generationen im deutschen Raceboarder-Team, die sich Winter angetrieben und einen Konkurrenzkampf um die Olympia-Tickets geliefert haben. Bei den nächsten Winterspielen in Peking 2022 mit dann 34 Jahren will Jörg voraussichtlich nicht mehr antreten, Hofmeister dürfte dann die nächste Chance auf Gold bekommen. dpa

