Anzeige

Pyeongchang.Über den Einsatz von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier in der deutschen Mixed-Staffel ist noch keine Entscheidung gefallen. Man wolle erst das Training am Montag abwarten, ehe man Klarheit über die Aufstellung habe, sagte Damen-Bundestrainer Gerald Hönig am Sonntag. Das Biathlonrennen in Südkorea findet am Dienstag (12.15 Uhr MEZ) statt.

Die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier wirkte nach Platz 16 im Massenstart am Samstag müde und ausgelaugt, die vier harten Rennen bei Olympia haben offenbar viel Kraft gekostet. „Ich werde mit den Trainern besprechen, was Sinn macht“, hatte die 24-Jährige am Samstag gesagt. „Wir werden sehen, ob einzelne Athleten in der Lage sind, beide Staffeln zu laufen oder ob wir die Mannschaft aufteilen“, meinte Hönig nach dem Damen-Massenstart.

Nach zuvor zweimal Gold und einmal Bronze bei den Winterspielen in Südkorea waren die Erwartungen an die Biathlon-Königin riesig, doch die siebenmalige Weltmeisterin musste nach einem kraftlosen Auftritt vor den Staffelrennen feststellen: „Es war einfach nicht mein Tag. Aber ich habe schon drei super gute Rennen gemacht, da fällt es ein bisschen leichter, einen Haken dahinter zu machen.“ Dahlmeiers Enttäuschung über die verpasste vierte Olympia-Medaille war nach dem Rückschlag schnell der Lust auf weitere Siege gewichen. „Ich bekomme das schon wieder hin bis zu den nächsten Rennen“, sagte die Doppel-Olympiasiegerin nach Platz 16 im Massenstart. Vor der zweiten kompletten Olympia-Woche müsse sie „die Akkus aufladen“, aber „es wäre auch nicht richtig, wenn man sich jetzt Sorgen macht“, sagte die Garmisch-Partenkirchnerin.