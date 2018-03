Ester Ledecka auf Wunder-Fahrt

Anzeige

Pyeongchang.Ester Ledecka kann die Grenzen von Sportarten überwinden. Aber selbst für die faszinierende Snowboard-Weltmeisterin waren der historische Olympiasieg auf Ski und die größte Sensation der Winterspiele in Pyeongchang zu viel. Die 22 Jahre alte Tschechin brauchte eine Pause. Kein Training. Pressekonferenz, TV-Interviews, Medaillenzeremonie: All das kostet Kraft und war erst für Samstag eingeplant, nach dem Parallel-Riesenslalom auf dem Snowboard. Da ist Ledecka Gold-Favoritin. Im Super-G war sie fast ein No-Name – und düpierte die alpine Weltelite. „Was passiert hier nur?“, stammelte sie nach einem Rennen für die Geschichtsbücher.

Viktoria Rebensburg: Zehnte. Lindsey Vonn: Sechste. Lara Gut: Vierte. Tina Weirather als Dritte und Anna Veith auf Platz zwei bekamen immerhin Medaillen. Gold aber holte sich mit 0,01 Sekunden Vorsprung Ledecka – und stand nach der Wunder-Fahrt stocksteif und fassungslos da, als Trainer, Betreuer, Fans und Reporter ausrasteten. „Du bist die Gewinnerin“, sagte schließlich der Kameramann im Ziel. „Nein“, antwortete Ledecka. Dann lächelte sie verlegen. „Ich habe gedacht, das ist ein Fehler mit der Zeitmessung“, erklärte sie später. Aber nichts war falsch, sie hatte gewonnen – gegen alle Erwartungen.

„Das ist eine große Befriedigung für uns. Wir waren immer die Einzelgänger, wir waren nie Teil eines Teams, haben es gegen den Rest der Sportwelt durchgezogen, die daran geglaubt haben, dass so etwas möglich ist“, sagte ihr Vater Jan Ledecky. Er berichtete von all den Widerständen, die Ledecka schon als Teenager überwinden musste mit ihrem Plan, sowohl auf dem Snowboard als auch auf Ski in die Weltspitze zu kommen.