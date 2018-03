Flaute nach 2198 Tagen beendet

Anzeige

Vor dem Entscheidungs-Match bangt die DEB-Auswahl allerdings um angeschlagene Spieler. Der angeschlagene Angreifer Patrick Reimer kam gar nicht erst zum Einsatz. Sinan Akdag erwischte es übel. Tommy Kristiansen fuhr gegen den Adler-Verteidiger einen üblen Check gegen den Kopf, so dass der 28-Jährige nicht mehr weiterspielen konnte. „Ich hoffe, dass es morgen besser wird und sie bis Dienstag zurückkommen“, sagte Sturm.

Noch im ersten Match am Donnerstag beim 2:5 gegen Finnland hatte der Meisterkeeper aus München, bei nur 20 Schüssen gleich fünf Tore kassiert. Überraschend setzte Bundestrainer Marco Sturm dennoch wieder auf aus den Birken, der von 2002 bis 2009 das Trikot der Mannheimer Adler trug, und nicht den beim unglücklichen 0:1 gegen Weltmeister Schweden bärenstarken Timo Pielmeier. „Das war unser Plan“, sagte Sturm dazu lediglich.

Aus den Birkens Leistung war spielentscheidend für den vor allem für den Kopf wichtigen Sieg. „Gegen Schweden waren wir sogar besser, haben uns aber nicht belohnt. Jetzt nehmen wir den Schwung mit und gehen nicht mit drei Niederlagen in das K.o.-Spiel“, sagte Patrick Hager, der den deutschen Treffer im Spiel erzielt und den entscheidenden Penalty verwandelt hatte. Im Vorfeld des Entscheidungsmatches gegen die Schweiz kommen Erinnerungen hoch an den größten deutschen Eishockey-Erfolg seit Olympia-Bronze 1976.

Bei der Heim-WM 2010 war das deutsche Team durch ein 1:0 gegen die Eidgenossen in Mannheim sensationell ins Halbfinale eingezogen. Auch diesmal soll das Turnier nach Dienstag noch weitergehen. „Wir wollen so weit kommen, wie es nur geht“, sagte aus den Birken und Hager befand gar: „Wenn wir etwas effizienter werden und im Powerplay noch etwas zulegen, können wir jeden Gegner schlagen.“ Dabei sprach der Münchner das größte Problem selbst an. Trotz bislang starker Leistungen tun sich die deutschen Stürmer wahnsinnig schwer, Tore zu schießen.

„Wir hatten genug Chancen, das Spiel in 60 Minuten zu entscheiden“, sagte Angreifer Dominik Kahun. Auch seine Kollegen trieben Sturm hinter der Bande fast zur Verzweiflung. Im Penaltyschießen lief es dann ohne Probleme. Mit plötzlicher messerscharfer Präzision trafen gleich die ersten drei Schützen Hager, Adler Matthias Plachta und Kahun. „Diese Lockerheit brauchen wir im Spiel auch“, forderte Sturm.

