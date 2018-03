Anzeige

Pyeongchang.Francesco Friedrich wird in der Bobszene nur „Franz“ genannt. Seit Sonntag ist er Friedrich, der Große. Der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang. Nach dem mit Kanada geteilten Triumph im Zweier steuerte der 27-jährige Sachse seinen Vierer zu einem souveränen Triumph. Am besten wurden Friedrichs besondere Fähigkeiten von seinem Bundestrainer Rene Spies erklärt: „Francesco ist einer, der zu den Big Points da ist. Der die Ruhe weg hat. Das hat man oder hat man nicht. Und er hat es. Er ist ein Champion.“ Der nach insgesamt sieben Weltmeistertiteln nun auch zwei Olympiasiege in seiner langen Erfolgsvita stehen hat.

Im Weltcup hatte Teamkollege Johannes Lochner noch mit vier Siegen im großen Schlitten dominiert, doch der fuhr auf der schwierigen Olympiabahn als Achter nur ratlos hinterher. Der im Weltcup mit dem Vierer sieglose Friedrich dagegen schockte die Weltelite mit dem gleichen Wallner-Bobmodell in mit Fahrten vom anderen Stern. 0,53 Sekunden hatte er Ende Vorsprung vor seinem Teamkollegen Nico Walther und dem von den Tausenden Fans umjubelten Koreaner Won Yunjong, die gemeinsam Silber gewannen. Friedrichs Erfolgsrezept: „Der Bob und ich waren eine Einheit. Auf diesen Erfolg haben wir vier Jahre hingearbeitet.“

Schwieriger Weg zum Erfolg

Er wirkte auch mit der Goldmedaille um den Hals so lange ganz cool, bis die Sprache auf seine Familie kam. „Ich muss mich besonders bei meiner Frau bedanken, die meinen kleinen Sohn hütet“, sagte er. Beim Gedanken an seinen gerade ein Jahr alten Sohn Karl kamen dem Mann, der perfekt explosive Schnelligkeit am Start mit Fahrtalent und Nervenstärke verbindet, doch noch die Tränen. Vielleicht hat er auch an den schwierigen Weg zum olympischen Erfolg gedacht. 2005 war der Leichtathlet in den Bob gewechselt. Fast hätte er schnell wieder damit aufgehört: Sein Bruder David verunglückte einst auf der Bobbahn im sächsischen Altenberg schwer und lag zwei Wochen im Koma. Francesco Friedrich: „Am Ende hat sich aber doch herausgestellt, dass das offenbar der richtige Sport für mich ist.“