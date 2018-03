Frustbewältigung statt Abschlussparty

Anzeige

„Die Mädels tun mir extrem leid“, sagte Damen-Bundestrainer Gerald Hönig. Er klagte nach dem Desaster des Weltmeister-Quartetts: „Da hilft uns die ganze Serie nicht, dass wir achtmal auf dem Podium waren und sieben Rennen gewonnen haben.“ Der 59-Jährige schaltete umgehend in den Verteidigungsmodus: „Ich denke mal, die Vier sind berechtigt gelaufen. Die Staffel würde ich so wieder aufstellen.“ Auf Maren Hammerschmidt etwa, beim WM-Triumph vor einem Jahr in Hochfilzen noch im Team, hatte Hönig verzichtet. Auch die dreimalige Staffel-Weltmeisterin Vanessa Hinz fehlte. Immerhin auf die widrigen Bedingungen mit Schneefall und Wind wollte der Bundestrainer die herbe Pleite nicht schieben.

Domratschewa mit Gold-Rekord

Gefeiert wurde dagegen bei der Konkurrenz – und wie. Biathlon-Idol Ole Einar Björndalen nahm seine Ehefrau Darja Domratschewa überschwänglich in die Arme. Nach dem Sieg mit Weißrussland ist sie mit nun vier Goldmedaillen die erfolgreichste Skijägerin der Olympia-Geschichte. Schwedens Trainer Wolfgang Pichler freute sich mit König Carl Gustaf über Silber für sein Team.

Damit bleibt die Bilanz der deutschen Skijäger in zehn Olympia-Rennen in Südkorea bei sechs Medaillen. Das sind immer noch vier mehr als vor vier Jahren in Russland, als die Damen-Staffel auf Platz elf gelaufen war. Edelmetall für das Frauen-Quartett war diesmal allerdings fest eingeplant. Eine Chance bietet sich heute noch zum Abschluss mit der Herren-Staffel, nachdem es zuvor im Mixed keine Medaille gegeben hatte.

