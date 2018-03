Für Sturm gehen die Spieler durchs Feuer

Anzeige

Inzwischen ist klar: Reindls Schachzug war genial. Fast alles, was Sturm anfasst, funktioniert. Dazu kommt der ehemalige Stürmer in der Öffentlichkeit bestens an, ist stets gut gelaunt, geduldig und trotz seiner in den NHL verdienten Millionen immer bescheiden. Sturm gewinnt Sympathien für das noch nicht vor allzu langer Zeit arg ramponierte DEB-Image. Die Qualifikation für Sotschi 2014 hatte das DEB-Team unter Cortina verspielt, Weltmeisterschaften wurden von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Sturm änderte dies nachhaltig, auch dank seines konsequenten Wegs mit NHL-Profis.

Bei den WMs 2016 und 2017 führte er das Team unter die Top Acht. Die Steigerung bei Olympia gelang Sturm völlig ohne Unterstützung aus Nordamerika. Zudem absolvierten einige DEL-Spieler im Aufgebot bislang nicht die beste Saison. Doch der Teamgeist gilt als überragend. „Wir sind eine große Familie“, sagte Sturm. Torhüter Danny aus den Birken meinte: „Bei uns gibt es keine Heros. Wir alle sind der Hero. Der Teamgeist ist manchmal mehr wert als individuelles Talent.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.02.2018