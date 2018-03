Gefeiert wie ein Popstar

Anzeige

Pyeongchang.Der japanische Fernsehsender NHK wiederholte die Gold-Kür immer wieder, die Zeitungen druckten Sonderausgaben, und Regierungschef Shinzo Abe bekam feuchte Hände – Yuzuru Hanyu wird in seiner Heimat wie ein Popstar verehrt und hielt dem immensen Erwartungsdruck stand. Abe rief laut der Zeitung „Sankei Shimbun“ persönlich bei dem 23 Jahre alten Eiskunstlauf-Olympiasieger an, nachdem Hanyu den Triumph von 2014 wiederholt hatte. Gegen Ende des Auftritts hätte „ich beinahe die Mandarine in meiner Hand zerdrückt“, erzählte Abe, der auch stolz war auf Talent Shoma Uno mit Silber vor dem Spanier Javier Fernandez.

Die „Tokyo Shimbun“ meinte sogar: „Der Herrscher ist wieder erschienen.“ So ehrfürchtig benahmen sich auch Dutzende Fotografen, als sie dicht aneinandergedrängt auf dem Fußboden des Presseraums der Gangneung Arena auf Hanyu warteten. Kameraleute filmten jede Regung des „Michael Jackson auf Eis“ („New York Times“), Reporter hackten hektisch in ihre Laptops auf den Knien. „Ich bin happy. Mein rechter Fuß überlebte“, sagte der schmale Kufenkünstler ganz bescheiden – erst vor wenigen Wochen hatte er das volle Training nach einer Knöchelverletzung aufgenommen.

In Sotschi holte er das erste Eiskunstlauf-Gold für Japan, in Pyeongchang das erste der Winterspiele für sein Land. Es war zugleich nach Angaben des IOC die 1000. Goldmedaille in der Geschichte der Winterspiele. Dementsprechend groß wird die Euphorie bei seiner Rückkehr sein. „Ich werde viel zu tun haben mit den Medien“, meinte der zweimalige Weltmeister spitzbübisch.