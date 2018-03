Goldene Zwischenbilanz

Anzeige

Pyeongchang.Zum Neujahrsfest Seollal fahren in Südkorea traditionell die Kinder nach Hause und besuchen ihre Eltern. Das sorgte am Feiertags-Wochenende rund um den Olympiaort Pyeongchang für große Staus – aber endlich auch für jede Menge Zuschauer bei den Schneesportarten. Die zuvor nur bei den Hallen-Events wie der Nationalsportart Shorttrack herrschende Olympia-Begeisterung ist auch in den Bergen angekommen, über eine Million Olympiatickets sind verkauft und selbst der garstige Wind und die Kälte der ersten Woche haben sich verabschiedet. Die Sonne scheint über diesen top organisierten Olympischen Winterspielen der kurzen Wege, ganz besonders auch für das deutsche Team.

Hoffnung auf 30 mal Edelmetall

Schon zur Halbzeit dieser Spiele hatte das deutsche Olympia-Team die Marke von acht Goldmedaillen bei Olympia 2014 in Sotschi übertroffen und wurde als Nummer eins der Medaillenliste erst am Sonntag von Norwegen überholt. Und die zweite Woche verspricht weitere Erfolge: Dirk Schimmelpfennig hofft als Chef de Mission auf ein Ergebnis wie in Vancouver 2010, wo Deutschland als Nummer zwei der Nationenwertung mit 30 Medaillen nach Hause fahren konnte. „Wir machen hochkonzentriert weiter. Ich bin mir sicher, dass da noch schöne Erfolg kommen werden“, erklärte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Schließlich gibt es auch in der zweiten Woche noch zahlreiche deutsche Goldanwärter: Schon am Montag kämpfen das deutsche Skisprung-Team und die in diesem Winter sieggewohnten Bobpiloten um Gold. Der deutsche Fahnenträger Eric Frenzel hat bereits eine Goldmedaille in der Tasche und gilt gemeinsam mit Deutschlands Sportler des Jahres Johannes Rydzek als Topfavorit bei den noch zwei anstehenden Entscheidungen der Nordischen Kombinierer. Im Biathlon geht es für Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier und Co in den Staffelwettbewerben noch um dreimal Gold.