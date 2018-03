Löllings Silber ist Gold wert

Anzeige

Norm erst spät geknackt

„Das war für megawichtig für unsere Sportart. Nach Sotschi haben wir an allen Schrauben und Rädern gedreht, um das zu schaffen. Aber ich habe das nicht allein gestemmt, da steht ein Riesenteam dahinter“, sagte Lölling. Auch der Vorstandsvorsitzende Thomas Schwab vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) atmete auf. „Es freut mich für das Trainerteam um Jens Müller. Wäre diese starke Teamleistung von den Mädels hier ausgeblieben, hätten wir die Förderung für den nächsten Olympia-Zyklus wohl aus eigenen Mitteln bezahlen müssen“, sagte Schwab. Daher sprach BSD-Präsident Andreas Trautvetter vom „wichtigsten Rennen des Verbandes“.

Der Olympiasieg ist für die Bundespolizistin das nächste Ziel. „Ich fahre auf jeden Fall noch weiter“, sagte sie. Lölling war nach vier Siegen in acht Weltcuprennen in dieser Saison und dem Gewinn des Gesamt-Weltcups die Topfavoritin. Dabei stand ihre Karriere sogar auf der Kippe. Denn nach den schwachen Startleistungen in Sotschi durften nur die Athleten im Weltcup mitfahren, die die vom BSD gesetzte Startnorm knackten. Da sie alles dominierte, wurde bei Lölling eine Ausnahme gemacht. Erst in diesem Winter schaffte sie die Zeit. dpa

