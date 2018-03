Mannheimer Erfolgsformel

Anzeige

Pyeongchang/Mannheim.Der Grundstein für den Erfolg des deutschen Eishockey-Nationalteams bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang ist in Mannheim gelegt worden. Mit Dennis Endras (ohne Einsatz), Marcus Kink, Marcel Goc, Matthias Plachta, David Wolf und dem nach seiner Verletzung im Spiel gegen die Schweiz vorzeitig abgereisten Sinan Akdag standen sechs Adler-Profis auf dem Eis. Goc führte die Mannschaft sogar als Kapitän an.

Neun Olympia-Helden erfuhren zumindest Teile ihrer eishockeyspezifischen Ausbildung in Mannheim. Die Torhüter Danny aus den Birken (München) und Timo Pielmeier (Ingolstadt), Verteidiger Yannic Seidenberg (München) sowie die Stürmer Dominik Kahun, Frank Mauer (beide München), Marcel Noebels (Berlin), Felix Schütz (Köln), Plachta und Wolf trugen einst das Trikot der Jungadler und gingen an der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) zur Schule. Doch damit nicht genug: Auch Eurosport-Kommentator Patrick Ehelechner ist ein Ex-Jungadler. cr