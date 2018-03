Mehr Breite in der Spitze

Anzeige

Nur Bronze? Ein „versöhnlicher“ Abschluss? Nach dem dritten Platz der deutschen Männerstaffel zum Ende der Biathlon-Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang fielen in Teilen der Medien genau diese Worte. Wovon waren diese denn ausgegangen? Dass alle Titel an Laura Dahlmeier, Simon Schempp & Co. gehen würden?

Klar ist: Nach einer überragenden ersten Woche mit Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier und dem Gold-Coup von Arnd Peiffer wuchsen die Erwartungen ins Unermessliche. Diesem Druck hielten die deutschen Skijäger vor allem in den Staffeln nicht stand, als beim Schießen eine bessere Ausbeute in den Wind von Südkorea geballert wurde.

Schweden überrascht positiv

Festzuhalten bleibt aber auch, dass nicht nur die Deutschen schwächelten, sondern dass auch die Breite in der Spitze viel größer geworden ist. Es machen nicht mehr nur Deutschland, Norwegen und Frankreich die Medaillen unter sich aus. Italien kann vorne mitmischen, die Weißrussinnen um Darja Domratschewa zeigen vor allem am Schießstand große Nervenstärke – die größte positive Überraschung war aber das Team aus Schweden.