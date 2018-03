Nach dem Krimi nur noch feiern

Anzeige

Pyeongchang.Nach ihrem Silber-Coup von Pyeongchang wollten Andreas Wellinger und seine Kollegen nur noch feiern. Der zweite Platz in einem Skisprung-Krimi mit positivem Ende bescherte den völlig losgelösten Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Richard Freitag die ersehnte Abschlussmedaille bei großartigen Olympischen Spielen. „Dass es für uns noch so ausgegangen ist, ist natürlich der Hammer. Das werden wir schön feiern“, sagte Anführer Wellinger, der zuvor schon Gold und Silber im Einzel erobert hatte und auch im Team mit Sprüngen auf 140 und 134,5 Meter eindrucksvoll voranging.

Das Ziel nach Silber hinter den überragenden Norwegern war klar: Das Deutsche Haus! „Für uns waren es riesige Spiele. Wir können echt stolz auf uns sein“, erklärte Bundestrainer Werner Schuster. Vor zwei Tagen hatten sich die Springer nach Wellingers Silber-Coup noch zurückgehalten, um für den Teamwettbewerb ideal vorbereitet an die Schanze zurückkehren zu können. Das gelang. „Die Team-Medaille ist völlig okay, wenn die Silber ist. Es spiegelt einfach ein unglaublich starkes Team wider. Da können wir froh sein“, erklärte Freitag, für den sich auch ein Kreis schloss. 2014 holten die Adler Gold und er war als fünfter Mann in Sotschi nur Zuschauer.

Die Erleichterung war dem Quartett anzumerken. Für den Allgäuer Geiger, den Hessen Leyhe sowie den Sachsen Freitag war es jeweils die erste olympische Medaille. Bei der Siegerehrung im Auslauf packten sie sich an den Händen und sprangen kraftvoll auf das Podest, das Strahlen bekamen alle vier gar nicht mehr aus ihren Gesichtern. „Wir waren ein echt cooles Team. Mich freut es für die Jungs“, sagte Wellinger. Keine Medaille gibt es bei der Ehrung für Markus Eisenbichler, der nach zwei Einsätzen im Einzel diesmal für Leyhe weichen musste.