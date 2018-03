Olympia für Adler Akdag vorbei

Anzeige

Pyeongchang.Für Eishockey-Nationalspieler Sinan Akdag (Bild) ist das Olympia-Turnier in Pyeongchang vorzeitig beendet. Der Abwehrspieler der Mannheimer Adler werde bereits am Mittwoch die Heimreise antreten, sagte Bundestrainer Marco Sturm nach dem Viertelfinal-Einzug seines Teams am Dienstag.

Akdag hatte beim Vorrundensieg gegen die Norweger nach einem Check gegen seinen Kopf vorzeitig das Eis verlassen müssen und konnte auch im ersten K.o.-Spiel gegen die Schweiz nicht mitwirken. Der Verteidiger habe eine Oberkörperverletzung erlitten und es sei besser für ihn, dass er nun nach Hause zurückkehre, sagte Sturm. Dagegen hofft der Bundestrainer für die Viertelfinal-Partie gegen Schweden am heutigen Mittwoch (13.10 Uhr MEZ/ZDF) auf die Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Stürmers Patrick Reimer.