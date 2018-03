Russischen Athleten droht Verbannung von Schlussfeier

Anzeige

Immer lauter werden in Pyeongchang die Fragen, ob die Russen nicht bereits die Chance auf die Teilnahme an der Schlussfeier unter eigener Flagge verwirkt haben. „Das Verhalten des Teams und andere Aspekte werden in Betracht gezogen. Ich will nichts vorwegnehmen“, sagte IOC-Sprecher Mark Adams.

Moskau: „Vorwürfe ein Fehler“

Zu diesen Aspekten dürften auch die Reaktionen aus Moskau gehören. Reue ist von dort nicht zu vernehmen. Ganz im Gegenteil. Nun sagte Sportminister Pawel Kolobkow der Agentur Interfax zufolge über die Dopingvorwürfe: „Das ist zweifellos ein Fehler.“ Kruschelnizki habe sicherlich nicht absichtlich die illegale Substanz Meldonium eingenommen. „Das alles macht einfach keinen Sinn: Curling ist kein Sport, bei dem gewissenlose Athleten zu Doping greifen“, sagte der Minister.

Die OAR-Delegation wies in ihrer Mitteilung zurück, dass Kruschelnizki Meldonium wissentlich und systematisch genommen habe. Eine Probe des Athleten vor den Winterspielen am 22. Januar sei negativ gewesen. Es solle eine Untersuchung gestartet werden, um Details der Geschehnisse zu klären.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.02.2018