Russland schwer in Bedrängnis

Pyeongchang.Die hoch brisante Doping-Affäre um den russischen Curling-Medaillengewinner Alexander Kruschelnizki gefährdet die schnelle Rückkehr Russlands in die olympische Familie. Das Internationale Olympische Komitee drohte mit möglichen „Konsequenzen“, sollten die Olympischen Athleten aus Russland durch ein Dopingvergehen gegen die vor den Winterspielen festgelegten Verhaltensregeln verstoßen. Am Samstag will die IOC-Exekutive darüber entscheiden, ob die Russen wieder unter eigener Flagge an der Olympia-Schlussfeier teilnehmen dürfen.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS leitete gestern offiziell ein Verfahren gegen Kruschelnizki ein. Die Anhörung ist wohl für heute geplant, wenn auch das Ergebnis der B-Probe vorliegt.