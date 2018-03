Anzeige

Pyeongchang.Der zweite Dopingschock bei Russlands angeblich neuer Athleten-Generation trifft auch das IOC bis ins Mark. Einen Tag vor den Beratungen des Internationalen Olympischen Komitees über ein Ende der Sanktionen gegen die Russen erschütterte die Nachricht vom Dopingverdacht gegen die Bobpilotin Nadeschda Sergejewa die Winterspiele von Pyeongchang. Der positive Test der 30-Jährigen auf die verbotene Substanz Trimetazidin, den die Delegation der Olympischen Athleten aus Russland (OAR) bestätigte, lässt eine Wiederzulassung der Russen zur Olympia-Schlussfeier unter eigener Fahne nun fast unmöglich erscheinen.

Schon der Dopingfall des Curlers Alexander Kruschelnizki hatte die Sicht von IOC-Chef Thomas Bach auf eine „neue Generation von sauberen russischen Athleten“ in Pyeongchang als Wunschdenken entlarvt. Nun wird Sergejewa, die mit Anschieberin Anastassija Kotscherschowa beim Olympiasieg des deutschen Duos Mariama Jamanka und Lisa-Marie Buckwitz Zwölfte wurde, zur weiteren Belastung für die entscheidende Sitzung der IOC-Exekutive im Fall Russland am Samstag.

Trimetazidin Trimetazidin steht auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur in der gleichen Gruppe wie das in Russland bis zu seinem Verbot 2016 häufig verwendete Meldonium. Beides sind Herzmittel und werden normalerweise zur Behandlung von Angina Pectoris eingesetzt. Trimetazidin soll eine stimulierende Wirkung haben und die Ausdauerleistung verbessern. Seit 2014 ist es während der Wettkämpfe verboten, seit 2015 auch außerhalb.

Probe zwei Tage vor dem Start

Sergejewas verdächtige Probe sei zwei Tage vor dem Start der olympischen Zweier-Rennen genommen worden, sagte der frühere Bobpilot Alexander Subkow. Ausgerechnet Subkow. Der 43-Jährige hatte vor vier Jahren Doppel-Gold in Sotschi gewonnen. Weil er jedoch nach Ansicht des IOC und der Sportrichter dabei vom organisierten Dopingbetrug der Russen profitierte, wurden ihm die Olympiasiege aberkannt. Wegen des Sotschi-Skandals dürfen in Pyeongchang nur 168 russische Sportler unter neutraler Flagge und ohne Hymne starten. Das IOC verweigerte einer Reihe von Top-Athleten die Teilnahme in Südkorea.