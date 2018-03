Und jetzt der Olympiasieg?

Anzeige

Pyeongchang.Die Olympia-Helden von Pyeongchang schmissen die Schläger weg, stürmten wie entfesselt auf das Eis und begruben Torhüter Danny aus den Birken in einer Jubeltraube unter sich. Als das schier Unfassbare, das nie für möglich gehaltene Wunder von Südkorea tatsächlich eingetreten war, gab es kein Halten mehr. Die deutschen Eishockey-Stars lagen sich nach dem sensationellen Final-Einzug lange in den Armen, einige weinten, andere schrien ihre ganze Freude heraus. Mit einem sensationellen Coup beim 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) gegen Rekord-Olympiasieger Kanada hat das Team von Bundestrainer Marco Sturm den größten Erfolg in der Geschichte des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) perfekt gemacht.

„Das ist eine verrückte Welt. Das ist unglaublich, was die Mannschaft geleistet hat. Wir waren noch nie in der Situation, wo wir unter positivem Druck standen. Da mussten wir cool bleiben. Das ist einmalig, das sollen die Jungs genießen“, schwärmte Sturm von seiner Mannschaft und suchte vergeblich nach Worten, um den Eishockey-Wahnsinn zu beschreiben.

Endspiel gegen Russland

Ähnlich erging es Torhüter aus den Birken: „Silber ist in jedem Fall sicher. Wir haben eine Medaille. Wir haben uns einen Traum erfüllt mit einer unglaublichen Mannschaftsleistung. Das ist Wahnsinn, das muss ich erstmal realisieren.“