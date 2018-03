Verkaufte Heimat

Anzeige

Eisschnellläufer sind in seiner Heimat ähnlich wie im Radsport in Profiteams unterwegs. „Wenn du dort nicht sofort richtig gut bist, ist es schwierig, ein Team zu finden, dass dich für mehr als eine Saison unterstützt“, berichtet Bloemen. Der Verdienst so schlecht, dass er kaum davon leben konnte. „Nach ein paar Jahren habe ich gedacht: Jetzt reicht es! Wenn du wirklich Olympiasieger werden willst, musst du etwas ändern.“ Der Wechsel nach Kanada war dank seines dort geborenen Vaters kein Problem und in Pyeongchang wurde Bloemen tatsächlich Olympiasieger über 10 000 Meter.

Eher eine politische Mission hat die Bobpilotin Jazmine Fenlator-Victorian, die 2014 noch für die USA gestartet war und in diesen Tagen den jamaikanischen Frauenbob steuert. „Meine Mutter ist deutsch-polnisch-lettisch in der zweiten Generation in den USA, mein Vater ist ein Immigrant aus Jamaika. Ich will meine Vielfalt mit der Welt teilen und zeigen, dass man sich nicht für eine Nation entscheiden muss.“ Der ist Australien geborene Pita Taufatofua entschied sich dagegen für die Südseeinsel Tonga, um mit Hilfe von Olympia weltberühmt zu werden.

Die Mission war erfüllt, als er bei den Spielen 2016 in Rio bei der Eröffnungsfeier eingeölt und mit nacktem Körper ins Stadion einlief. Die gleiche Szene wiederholte er bei den Winterspielen von Pyeongchang bei minus zwei Grad. Sportlich war er im Taekwondo (Sommer) und im Skilanglauf (Winter) chancenlos. Trotzdem plant er für die Sommerspiele in Tokio 2020 einen Auftritt in einer Wassersportdisziplin.

Der Start für ein exotisches Land garantiert so einigen die Erfüllung ihres olympischen Traums – ob nun der in Österreich aufgewachsenen Skifahrerin Sabrina Simader für Kenia oder Skilangläufer Klaus Jungbluth Rodriguez, der die Winter-Olympia-Premiere von Ecuador organisiert hat. Er war eigentlich Gewichtheber.

Eishockey-Team verstärkt

Im ganz großen Stil aktiv auf dem internationalen „Olympia-Transfermarkt“ war vor den Winterspielen Gastgeber Südkorea. Das Eishockey-Team wurde mit sieben Kanadier verstärkt, drei Russen starten im Biathlon, ein amerikanisches Paar und ein Neuseeländer sorgen im Eiskunstlauf für Begeisterung.

Und dann ist da noch die Sächsin Aileen Frisch. Sie hatte in Deutschland gegen die starke Konkurrenz um Vierfach-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger keine Chance, beendete ihre Karriere und bekam plötzlich einen Anruf aus dem Olympia-Gastgeberland. Sie musste eine Strophe der Nationalhymne unfallfrei in der Landessprache singen und Fragen zur Geschichte Südkoreas beantworten. Damit wurde sie zur Südkoreanerin Ilwi Lim, „die, die den ersten Preis gewinnt“. Trotz des neuen Namens reichte es allerdings nur zu Platz acht. Alles lässt sich halt doch nicht kaufen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018