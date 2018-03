Viel mehr als eine Medaille

Anzeige

Sportler wollen gewinnen. Immer. Wer im olympischen Eishockey-Finale eine Minute vor Schluss mit einem Tor führt und in Überzahl agiert, darf zurecht traurig sein, wenn die Goldmedaille an den Gegner geht. In den Gesichtern von Marcel Goc & Co. spiegelte sich nach dem 3:4 nach Verlängerung gegen die Olympischen Athleten aus Russland entsprechend Enttäuschung wider. Aber nur kurz: Schon als Silber um den Hals baumelte, stimmten die deutschen Nationalspieler wieder Jubellieder an.

Was sie in Südkorea vollbracht haben, ist nicht hoch genug zu bewerten. Auf dem Weg ins Finale räumten sie keine Namenlosen aus dem Weg, sondern gestandene Eishockey-Nationen: erst die Schweiz, dann Weltmeister Schweden, ehe Rekord-Olympiasieger Kanada dran glauben musste. Die Mentalitätsmonster, die sich weder im Viertelfinale von der schwedischen Aufholjagd noch im Halbfinale vom üblen Foul an Mannheims David Wolf aufhalten ließen, kamen immer wieder zurück. Sie entfachten ein Feuer, das die Millionen daheim ansteckte. Wann hat es das schon einmal gegeben, dass sich Menschen um 5 Uhr in der Früh den Wecker stellen, um sich ein Eishockey-Spiel anzuschauen?

Helden geboren

Der Erfolg der DEB-Jungs in Pyeongchang ist für die Bedeutung des Pucksports in Deutschland nicht mit Gold aufzuwiegen. Bis zu diesen Winterspielen wurde das deutsche Eishockey oft vor allem mit dem „Wunder von Innsbruck“ in Verbindung gebracht, als 1976 die olympische Bronzemedaille heraussprang. Erich Kühnhackl, Alois Schloder oder der heutige DEB-Präsident Franz Reindl – die Helden von damals sind heute noch erste Gesprächspartner, wenn es darum geht, Eishockey dem deutschen Fernsehzuschauer näherzubringen.