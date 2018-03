Völlig überraschend zum Gold-Glück

Anzeige

„Wir sind schon jetzt über dem Soll“, meinte Verbands-Vorstandschef Thomas Schwab. Etwas abseits des Jubels standen die tief enttäuschten Stephanie Schneider und Annika Drazek. Sie waren als eigentliches deutsches Nummer-eins-Paar nach Pyeongchang gefahren und wurden Vierte.

Tiefe Enttäuschung

Am Ende fehlten acht Hundertstel auf Bronze – durch einen schlechten dritten Lauf. „Dass das Scheiße war, muss ich nicht sagen“, meinte Schneider mit tränenerstickter Stimme. Die Oberbärenburgerin und ihre Partnerin waren zu den ersten beiden Läufen verletzt an den Start gegangen. Schneider hatte mit muskulären Problemen am Rücken zu kämpfen und konnte nach dem vierten Lauf nicht mehr gehen, Drazek war vor einer Woche im Training bei einem Hürdensprung umgeknickt. Ihre Vorteile als beste Starterinnen im Feld konnten sie nicht nutzen.

„Was Steffi und Annika hier geleistet haben, kann sich kein Außenstehender vorstellen. Mental war das genauso stark wie der Olympiasieg von Mariama, nur mit dem bitterem Ausgang mit Platz vier“, sagte Cheftrainer René Spies. Die gebürtige Lindenfelserin Anna Köhler wurde mit Erline Nolte 14. und blieb im Rahmen der Erwartungen.

Das Sieger-Paar Jamanka/Buckwitz war erst kurz vor den Winterspielen auf Geheiß von Spies zusammengekommen. „Von Anfang an hat es “, sagte Jamanka. Spieß hatte Annika Drazek aus dem Jamanka-Bob in den Schlitten von Stephanie Schneider beordert, um so die aus seiner Sicht beste Pilotin mit der besten Anschieberin fahren zu lassen. Duckwitz, die bis dahin hinter Schneider saß, kam zu Jamanka.

