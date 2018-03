Wellinger hat Gold und Rekord im Blick

Anzeige

Pyeongchang.Es wurde kurz mit den Teamkollegen im Deutschen Haus auf Einzel-Silber angestoßen, dann verabschiedete sich Andreas Wellinger um 2:25 Uhr zum Schlafen ins Olympische Dorf. Schließlich steht am Montag (13.30 Uhr MEZ) bereits das finale Teamspringen an. Wellinger hat in diesen Tagen in Südkorea bereits Gold und Silber gewonnen, aber er will wie 2014 noch den krönenden Mannschaftssieg als Kirsche auf dem Kuchen holen. Damit könnte Wellinger im zarten Alter von 22 Jahren den Rekord von Jens Weißflog als erfolgreichster deutscher Skispringer aller Zeiten bei Olympischen Spielen einstellen.

„Es ist schon jetzt ziemlich cool bei Olympia, schöner kann man es sich nicht wünschen. Aber ich konzentriere mich auf Montag. Alles ist möglich und danach können wir zusammen feiern“, sagt Wellinger. Norwegen ist nach den Eindrücken des Einzelspringens – alle vier Flieger landeten unter den Top acht – Favorit. Aber Deutschland tritt als Titelverteidiger an und hat mit Wellinger den überragenden Flieger dieser Winterspiele im Team. Er ist auch der Einzige, der vom deutschen Goldteam von Sotschi 2014 noch übrig geblieben ist.

„Der Junge ist erst 22 und hat schon zweimal Gold und einmal Silber bei Olympia in der Tasche. Er ist einfach ein Topmann“, lobt Bundestrainer Werner Schuster. Eine Woche nach Gold von der Normalschanze hatte Wellinger seine Leistung am späten Samstagabend im Alpensia Skisprung-Zentrum auch auf dem großen Bakken „wieder absolut auf den Punkt gebracht“. Den Grundstein für seinen Silberflug hatte Wellinger lustigerweise im Untergrund gelegt. „In der Tiefgarage habe ich das richtige Gefühl für die Schanze bekommen. Wir haben Imitationssprünge gemacht und zusammen Fußball gespielt.“ Er war mit dem deutschen Flieger-Team einfach mal in die Katakomben seiner Unterkunft im Olympischen Dorfes gefahren. Und fand keine Autos, dafür aber jede Menge Platz zum Üben vor der zweiten Olympia-Entscheidung der Skispringer vor.